To jeden z najciekawszych zestawów LEGO ostatnich lat. Wkrótce może być Twój!

Licencje, które są już nierozerwalną częścią LEGO, pozwoliły firmie rozwinąć skrzydła i dotrzeć do nowych odbiorców z zestawami, które wcześniej nie były możliwe. Pierwsza licencja i znana na całym świecie marka, która została wykorzystana do nowych zabawek z klocków, to Gwiezdne Wojny. LEGO nawiązało współpracę z Lucasfilm już w 1999 r. i jak do tej pory jest najlepiej sprzedającą się serią w historii duńskiej firmy. A to dopiero początek, gdyż obecnie Duńczycy współpracują z masą firm z całego świata, które udzielają licencji na tworzenie zestawów inspirowanych popkulturą. Star Wars, Marvel, szeroko pojęty Disney, Batman, Jurassic Park i Jurassic World, Avatar, DC Universe, Discovery, Ferrari, Harry Potter, Władca Pierścieni, Lamborghini, Minecraft, Simpsonowie, Żółwie Ninja – do wyboru do koloru. Zestawy dla najmłodszych oraz te dla nieco starszych fanów składania klocków LEGO.

Czy są tu fani wspomnianego wyżej Parku Jurajskiego, dinozaurów i klocków LEGO? Dobrze się składa, gdyż firma zaprezentowała właśnie swój najnowszy zestaw, który powinien przyciągnąć uwagę wszystkich, którzy wychowali się na filmach Stevena Spielberga lub interesują się dawnymi czasami, w których po ziemi chodziły gigantyczne stworzenia. Kojarzycie serię zestawów "Szkielety dinozaurów"? W ofercie LEGO do tej pory dostępne były: Czaszka triceratopsa oraz Czaszka tyranozaura. Te jednak nie robiły większego wrażenia, choć z pewnością znalazły swoich fanów. Jednak to, co zaprezentowali właśnie Duńczycy, z pewnością przykuje uwagę wszystkich.

LEGO Szkielety dinozaurów: tyranozaur. To jeden z najdłuższych zestawów w historii

Podziel się swoją miłością do dinozaurów, budując imponujący zestaw konstrukcyjny Szkielety dinozaurów: tyranozaur. Ten kolekcjonerski model dinozaura LEGO Jurassic World zawiera szkielet skamieniałego tyranozaura w skali 1:12 z ruchomymi elementami: czaszką, szczęką, łapami i ogonem. Całość uzupełnia tabliczka z informacjami, którą można przymocować do podstawki, ukryte niespodzianki, w tym element "bursztynu", oraz dwie minifigurki z filmu Park Jurajski z 1993 roku: Ellie Sattler i Alana Granta.

– czytamy w oficjalnym opisie na stronach LEGO. Firma chwali się, że zestaw ten jest największym zestawem LEGO Jurassic World, jaki kiedykolwiek powstał oferując jednocześnie wymagające i satysfakcjonujące doświadczenie budowania. I nie ma się co dziwić. Ten szczegółowy szkielet tyranozaura ma ponad metr długości i składa się z 3145 elementów, co z pewnością zrobi wrażenie zarówno na konstruktorach, jak i kolekcjonerach.

Według zapewnień LEGO, zestaw stanowić ma wyzwanie konstrukcyjne dla dorosłych miłośników dinozaurów i świetnie sprawdzi się jako prezent. Nie jest to jednak konstrukcja, która po skończonym składaniu niczego więcej nie zaoferuje. Dzięki ruchomej głowie, otwieranemu pyskowi oraz ruchomym rękom i ogonowi ten skamieniały szkielet tyranozaura można ustawiać w różnych dynamicznych pozach. Zawiera też różne niespodzianki, które czekają na odkrycie.

Zestaw LEGO Szkielety dinozaurów: tyranozaur (76968) dostępny jest już w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 1099,99 zł i na półkach sklepowych pojawi się 15 marca tego roku. Tradycyjnie, warto sprawdzić ofertę innych sklepów, które mogą oferować ten zestaw w nieco niższych cenach.