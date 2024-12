18 gier LEGO na święta za mniej niż 60 zł. Mikołajkowa okazja, która się nie powtórzy

Humble Bundle, wcześniej znane jako Humble Indie Bundle, to cyfrowe pakiety multimediów, które w zależności od aktualnie trwającej akcji zawierają gry komputerowe, albumy muzyczne, e-booki lub filmy. Co je wyróżnia? Możesz samodzielnie określić cenę zakupu (z uwzględnieniem ustawionego minimalnego progu). Początkowo Humble Bundle koncentrowało się na niezależnych producentach gier, oferując tytuły na różne platformy – także na konsole.

Pakiety nosiły wówczas nazwę Humble Indie Bundle. Przez 13 lat oferta platformy znacząco się rozszerzyła i nie raz można tam było znaleźć tytuły od dużych wydawców. Jednak najpopularniejsze były te, których minimalny próg cenowy zaczynał się od kilku złotych (równowartość 1 dolara, a póżniej 1 euro). I choć sklep nie organizuje już zbyt często tego typu akcji, gdzie za ok. 4 zł można było dostać kilka fajnych gier, wciąż cieszy się całkiem sporą popularnością.

Z okazji zbliżających się świąt Humble Bundle przygotowało ciekawą promocję, w ramach której przywraca najpopularniejsze zestawy gier, komiksów, czy aplikacji, które pojawiły się na platformie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na pierwszy ogień mamy cały zestaw gier LEGO, który z pewnością docenią najmłodsi i nieco starsi gracze. Choć tym razem nie mamy standardowego podziału na różne przedziały cenowe, w ramach których można kupić gry, wciąż myślę, że 18 gier starczających na długie godziny za mniej niż 60 złotych to fantastyczna oferta.

Humble Bundle i LEGO łączą siły. 18 gier i coś ekstra

Co jest do kupienia w ramach zestawu LEGO Worlds Collide: The Ultimate Assembly Encore?

Paczka gier za 13,77 euro (ok. 58 zł)

LEGO Marvel Super Heroes

LEGO DC Super-Villains

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LEGO Jurassic World

LEGO STAR WARS: The Force Awakens

LEGO Worlds

LEGO Disney•Pixar's The Incredibles

The LEGO Movie 2 Videogame

LEGO MARVEL's Avengers

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LEGO The Hobbit

LEGO Harry Potter: Years 5-7

The LEGO NINJAGO Movie Video Game

LEGO Batman: The Videogame

LEGO The Lord of the Rings

LEGO Harry Potter: Years 1-4

The LEGO Movie - Videogame

Wszystkie gry dostępne są w postaci kluczy Steam

Zauważyliście, że w ramach LEGO Worlds Collide: The Ultimate Assembly Encore brakuje jednej z lepszych gier LEGO z ostatnich lat? Chodzi oczywiście o LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów. Choć gry nie ma, Humble Bundle oferuje kupon na zakup tego tytułu z 85-procentową zniżką. Warto z niego skorzystać – w szczególności jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen. W LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów galaktyka należy do gracz, którzy może przeżyć niezapomniane chwile i doświadczyć nieprzerwanej akcji ze wszystkich dziewięciu filmów z Sagi Skywalkerów w wersji pełnej słynnego humoru LEGO.



Gracze mogą odwiedzić znane lokacje ze swoich ulubionych filmów, odblokowując i bez ograniczeń podróżując między 23 planetami w miarę rozgrywki. Do tego dziesiątki bohaterów i ponad 100 pojazdów z całej galaktyki pozwalających brać udział w kosmicznych walkach. Co ciekawe, gra właśnie udostępniona została za darmo na Epic Games Store – jeśli więc chcecie nadrobić zaległości i zagrać w najlepszą grę LEGO Star Wars, warto zrobić to szybko – oferta ważna jest do przyszłego czwartku.