Najpierw wyśmiewali, teraz będą kupować. Nowy zestaw LEGO pokazany!

Pamiętacie szał, jaki wywołał pierwszy film z sagi "Zmierzch"? Historia miłości śmiertelniczki Belli Swan i wampira Edwarda Cullena podbiła serca milionów widzów na całym świecie. Książki Stephenie Meyer znikały z półek księgarń w mgnieniu oka, a kolejne części filmowej adaptacji biły rekordy popularności. Aż dziw bierze, że na dedykowany tej historii zestaw LEGO musieliśmy czekać tak długo.

Reklama

LEGO Zmierzch - nowy zestaw. Cena i data premiery

Na stronie LEGO pojawił się nowy zestaw z serii Ideas - LEGO 21354 Zmierzch – dom Cullenów. Zestaw, który z pewnością trafi do fanów sagi, składa się z 2001 elementów i pozwala na zbudowanie trzykondygnacyjnego domu Cullenów, znanego z filmowej adaptacji. Oprócz domu, w zestawie znajdziemy również czerwony pickup Edwarda oraz figurkę wilka, symbolizującego Jacoba Blacka.

LEGO zadbało o wierne odwzorowanie szczegółów. Dach i każdy poziom domu można zdjąć, by zajrzeć do środka i odkryć salon z fortepianem, kuchnię, łazienkę i sypialnię Edwarda. Nie zabrakło również charakterystycznych elementów, takich jak donice na balkonie czy drzewo, na którym Edward i Bella spędzali romantyczne chwile. Model domu ma imponujące wymiary: 21 cm wysokości, 37 cm szerokości i 18 cm głębokości.

W zestawie znajdziemy siedem minifigurek: Bellę Swan, Edwarda Cullena, Jacoba Blacka, Carlisle’a Cullena, Alice Cullen, Charliego Swana i Rosalie Hale. Dodatkowo, Jacob Black występuje również w postaci ruchomej figurki wilka. Co ciekawe, zestaw ten powstał dzięki projektowi fana, który został wybrany w pierwszym przeglądzie 2023 na platformie LEGO Ideas. Zestaw LEGO Zmierzch – dom Cullenów to owoc współpracy LEGO z fanem-projektantem Nickiem Micheelsem. Micheels, znany na platformie jako "LobsterThermidor". To właśnie on miał realny wpływ na ostateczny wygląd zestawu.

Współpracował z projektantami LEGO, dzieląc się swoimi pomysłami i uwagami. W efekcie w zestawie znalazło się wiele "smaczków" nawiązujących do jego osoby - tablica rejestracyjna pickupa Belli to data urodzin Micheelsa, okładka książki na stoliku w salonie inspirowana jest jego pracą, a okładka albumu w sypialni Edwarda nawiązuje do jego pseudonimu na platformie LEGO Ideas. Z wywiadu opublikowanego na stronie LEGO dowiadujemy się, że Micheels jest zachwycony finalnym efektem, szczególnie techniką budowy dachu i wiernym odwzorowaniem architektury domu. Z dumą podkreśla również, że projektantom udało się uchwycić "błyszczący" wygląd Edwarda, a nawet przemycić nawiązanie do jego wcześniejszego projektu LEGO Ideas - "The Landscape Photographer". Widać, że współpraca LEGO z fanami owocuje wyjątkowymi i dopracowanymi zestawami.

Za ten obszerny zestaw przyjdzie nam zapłacić 949,99 zł. Cena może wydawać się wysoka, ale biorąc pod uwagę liczbę elementów, dbałość o szczegóły i popularność sagi "Zmierzch", z pewnością znajdzie wielu nabywców. Przedsprzedaż już ruszyła, a wysyłka zestawów rozpocznie się 1 lutego 2025 roku.