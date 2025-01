LEGO powraca z prawdziwym hitem! Kultowy gadżet złożysz teraz z klocków

Współpraca między LEGO i Nintendo nabiera rozpędu. Docenią to przede wszystkim fani retro-konsol, którzy pamiętają czasy przenośnego grania na konsolce Game Boy, która na rynku zadebiutowała w 1989 r. i szybko stała się hitem sprzedaży w Japonii, czy Stanach Zjednoczonych. Game Boy pozwalał na zabawę bez telewizora i poza domem. Coś, co dziś wydaję się trywialne i nie zaskakuje nikogo, pod koniec lat 80. ubiegłego wieku było prawdziwą rewolucją. Teraz urządzenie to powraca – w zupełnie nowej odsłonie. A wszystko za sprawą nowego zestawu LEGO Nintendo Game Boy, który właśnie został zaprezentowany przez japońską firmę. Krótką zapowiedź możecie zobaczyć poniżej. Kilkusekundowe wideo nie zdradza wiele – pokazuje kilka klocków, w tym krzyżak i charakterystyczne fioletowe przyciski A i B oraz informację, że zestaw trafi do sprzedaży w październiku tego roku.

Reklama

Co ciekawe, na temat zestawu LEGO Game Boy obie firmy nie opublikowały materiałów prasowych i nie podają żadnych konkretnych informacji. Poza krótkim zwiastunem opublikowanym przez Nintendo i informacją o październikowej premierze nie wiemy nic. Być może w ten sposób firma chciała uprzedzić przecieki, które w świecie LEGO zdarzają się bardzo często – i to na kilka miesięcy przed trafieniem poszczególnych zestawów do sprzedaży. Nintendo od kilku dni mierzy się z ogromnymi przeciekami na temat następcy Nintendo Switch. A wszystko dzięki targom CES, na których firmy przedstawiają akcesoria dla tej konsoli. Japończycy obiecali, że nowy sprzęt pokażą do marca tego roku. Czasu coraz mniej.

Zestawy LEGO Nintendo. Ta współpraca trwa od lat

Nie jest to pierwsza współpraca LEGO i Nintendo. W sprzedaży mamy rozbudowane zestawy interaktywne z serii Super Mario pozwalające na budowanie plansz z przeszkodami, przeciwnikami i niespodziankami. Są też klocki z serii Mario Kart, czy Animal Crossing. Były też przymiarki do przeniesienia świata The Legend of Zelda do świata klocków LEGO, jednak do tej pory mieliśmy tylko jeden zestaw – składające się z 2500 elementów Drzewo Deku pozwalające zbudować dwie wersje tego magicznego drzewa – z gry Ocarina of Time lub Breath of the Wild.

Jest też konsola Nintendo Entertainment System (NES), która do sklepów trafiła w 2020 roku. Zestaw składa się z 2646 elementów i pozwala na zbudowanie "działającego" urządzenia, które stawiono pod telewizorami w latach 80. ubiegłego wieku. Konstrukcja składająca się z konsoli i telewizora posiada wiele realistycznych szczegółów, w tym otwierane miejsce na kartridż z grą z funkcją blokady oraz kontroler z kablem i wtyczką. Sam telewizor posiada przewijany ekran, na którym wyświetlana jest postać ośmiobitowego Mario. Znajdziemy także klocek funkcjonalny, który można zeskanować figurką Mario sprzedawaną w zestawie Przygody z interaktywną figurką LEGO Mario, który sprawia, że bohater reaguje na wrogów, przeszkody i ulepszenia widoczne na ekranie — zupełnie jak w oryginalnej grze Super Mario Bros. W oficjalnym sklepie LEGO konsola NES zbudowana z klocków kosztuje 1199,99 zł. Zaglądając jednak do serwisu promoklocki.pl dowiadujemy się, że zestaw można kupić za nieco mniej.