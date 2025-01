Podróże można wspominać na wiele sposobów, szczególnie że w obecnych czasach mamy zawsze aparat ze sobą, gotowy do zapisania klatek z naszego życia. Można też na przykład połączyć to z dobrą zabawą i ot złożyć zestaw Lego, przypominający nam zawsze o miłych chwilach.

Zestawy Lego to fascynująca rzecz. Ich założenie jest tak proste, ale wpływają na ludzi w sposób znacznie bardziej skomplikowany. Pobudzają wyobraźnię, sprawiając, że w osobie się budzą twórcze zapędy. Z drugiej strony, są też po prostu dobrą zabawą, a i potrafią także ożywiać nasze wspomnienia z podróży. Te zestawy doskonale się w tej roli sprawdzają.

Reklama

Podróż dookoła świata z Lego to frajda i ozdoba

Dawno już minęły czasy, kiedy klocki duńskiej firmy były wyłącznie rzeczą przeznaczoną dla dzieci. Chociaż wielu się na początku wstydziło, to z czasem coraz więcej dorosłych osób, bez skrępowania wyrażało swoje zainteresowanie możliwościami skrytymi w kolorowym plastiku. Dzięki temu nie tylko fani Lego w swoich domach się zaczęli rozwijać kreatywnie, ale także sama firma zaczęła dostarczać artykuły celowane w tę grupę.

LEGO

Dzięki temu obecnie na oficjalnej stronie producenta jest nawet zakładka promująca zestawy stworzone właśnie z myślą o dorosłych entuzjastach. Jest w czym wybierać, katalog jest pełen interesujących propozycji. Od samochodów znanych z filmów, przez kwiaty doniczkowe, aż po architektoniczne klasyki, które od wieków, a nawet tysiącleci zachwycają ludzi podróżujących po przeróżnych zakątkach świata.

I to właśnie te ostatnie, są w stanie zapewnić nam powrót do odwiedzanych miejsc w stylu niedostępnych dla innych form pamiątek. Podczas składania takich zestawów, człowiek skupia się na tej jednej rzeczy i odpływa myślami do przeżytych chwil. I chociaż to jest tylko plastikowy klocek, to wyobraźnia wypełnia wszystkie luki, zupełnie jakby się składało cegłówkę za cegłówką paryskiej katedry Notre Damme lub przechodziło nad Tamizą z Big Benem spoglądającym na nas z drugiej strony.

Pocztówka z miasta Sherlocka Holmesa

Skoro już o symbolu brytyjskiej stolicy mowa, to Le bgo ma oczywiście coś do powiedzenia. Jest to zestaw z serii dla osób lubiących stylowe ozdoby, które się wpasują idealnie do wielu mieszkań. Charakteryzuje się minimalistycznym podejściem do symboli największych i najbardziej znanych miast na całym świecie.

Każdy, kto odwiedził Wielką Brytanię, na pewno miał okazję zobaczyć jedną z tych kultowych budowli, które są nieodzownymi symbolami Londynu i częstymi gośćmi przeróżnych produkcji filmowych. W 468 elementach tej układanki zostały zawarte wspomnienia z podziwiania Big Bena w parze z diabelskim młynem, górującymi na brzegach Tamizy przepływającej przez serce miasta. Nie mogło zabraknąć także Tower Bridge oraz Galerii Narodowej.

Pocztówka z Nowego Jorku

Wielkie Jabłko, miasto ikona, które inspiruje od dziesięcioleci właściwie każdego. Niezależnie czy się jest fotografem, muzykiem czy nawet autorem komiksów, to wieżowce i historia właśnie tego miasta przyciąga jak magnes. Tak samo i turyści, nie mogą się oprzeć, aby ujrzeć te same mury, wśród których żyli bohaterowie "Przyjaciół" oraz wieżowce, z których nad ochroną miasta, czuwał Peter Parker. Każdego roku trafia tutaj nawet 50 milionów osób!

Ten zestaw wymaga odrobinę więcej zabawy, ale nie ma się tutaj czemu dziwić. W końcu Empire State Building nie należy do najmniejszych budynków na świecie. W 598 elementach ukryto zapierające dech w piersiach wrażenie pierwszej wizyty w Nowym Jorku. Miniatury kultowych budynków, będą górowały nad innymi ozdobami domowymi. Postawione w jakimś wyższym punkcie, na pewno przyciągną wspomnienia zadzierania głowy, aby móc wypatrzeć ostatnie piętro wieżowców Manhattanu.

Reklama

LEGO

Idealnie się sprawdzi w towarzystwie miniaturowej Statuy Wolności z serii Brick Headz. Te urocze figurki nie będą dla nikogo wyzwaniem, lecz swoim miłym wyglądem pięknie się dopasują do panoramy Nowego Jorku lub po prostu na biurku. Ewentualnie, jeżeli ktoś czuje jednak apetyt na więcej budowania, to można sięgnąć po interpretację najsłynniejszej damy na świecie według Lego i skonstruować wersję dużo bliższą tej prawdziwej. Trzeba się jednak przygotować na to, że nie będzie to już takie proste zadanie. 1685 klocków to dużo czasu na wspominki.

Pocztówka z San Francisco

Skoro już o Stanach Zjednoczonych Ameryki mowa, to nie można zapominać o atrakcji z drugiego brzegu Ameryki Północnej. San Francisco, miasto słynnych na cały świat restauracji odznaczonych gwizdkami Michelin oraz pełnego pagórków, tworzących niezapomniany krajobraz wyjątkowego miasta.

Reklama

To też tutaj znajduje się wyspa, która niegdyś budziła strach w sercach przestępców oraz na której najsłynniejsi z gangsterów odsiadywali swoje wyroki. Więzienia Alcatraz nie mogło zabraknąć w tym zestawie, które, chociaż było strasznym miejscem, teraz doskonale się komponuje ze słynnym, czerwonym mostem w tle.

Pocztówka z państwa nowoczesności i tradycji

Trudno jest powiedzieć, czy istnieje na świecie kraj, który bardziej rozpala wyobraźnię niż Japonia? Dawniej rozpalały wyobraźnię swoim niesamowitym sukcesem i prędkością, z jaką to państwo odbudowało się po drugiej wojnie światowej, aby stać potęgą technologiczną lat osiemdziesiątych. Do dzisiaj zachwyca swoimi kontrastami połączenia nowoczesnej rzeczywistości z tradycyjnymi świątyniami schowanymi w cieniach wieżowców.

Zestawy Lego Architecture jak żadne inne, pozwalają się zanurzyć w szczegóły odwiedzanych miejsc. Chociaż przedstawiają je w prosty sposób, to tak jak ten przykład Tokio, bez żadnego problemu zabierają swoich właścicieli na uliczki miast. Każdy kolejny element z 547 klocków panoramy japońskiej stolicy, rozświetla zakamarki pamięci i przyciąga do uszu zgiełk, zatłoczonych ulic Shibuyi.

Nie brakuje jednak wyzwania dla każdego, kto jednak wolałby znów się znaleźć na szlaku historycznych budowli Japonii, które od razu przywołują pamięć minionych er. Chociaż nie uświadczymy tutaj neonów, ani rozpusty ofert ogromnych sklepów, Zamek Himeji na pewno trwale się wypali w pamięci każdego turysty i fana historii obiektów światowego dziedzictwa UNESCO.



Ten budynek nie tylko przedstawia tę wyjątkową budowlę, lecz i oddaje jej ogrom we wszystkich ponad dwóch tysiącach elementów! Pozwolą one w skupieniu powrócić na uliczki miasta Himeji i znów ujrzeć górujący nad nimi zamek, który się od wieków nie ugiął żadnej sile. Ani natura, ani człowiek nie były w stanie zniszczyć tego wyjątkowego obiektu. Chociaż elementów jest wiele, to gotowy model nie zabiera na tyle wiele przestrzeni, aby nie móc dumnie się prezentować w każdym domu.

Lego może być sprytną wymówką na kolejne podróże

To tylko kilka z wielu zestawów, które można odnaleźć w ofercie producenta klocków. Zatem nawet najwięksi podróżnicy, mogą ze spokojem sprawdzić, czy ta forma przywoływania wspomnień jest warta grzechu. Niektóre wydania mogą nawet zdrowo zaskoczyć i odrobinę przerazić, lecz zawsze zachwycać swoją szczegółowością, szczególnie wtedy gdy jest to wysoka na półtora metra Wieża Eiffle'a albo czemu by nie pójść w inną stronę? Przecież nie trzeba się zachwycać wyłącznie architekturą! Bynajmniej nie budynków, lecz na przykład można sobie złożyć hołd motoryzacyjnemu klasykowi i w zaciszu własnego domu zbudować kultową Vespę, mijającą kolejne, ciasne uliczki Włoch.