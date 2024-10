To dopiero cięcia budżetu! Wciąż korzystają z dyskietek

Znów sprawdza się przysłowie, najciemniej pod latarnią. Kto by przypuszczał, że w zasadzie Mekce dzisiejszego świata technologii, wciąż jest używana zdrowo przestarzała technologia i to do utrzymania komunikacji na drogach.

W San Francisco mają swoje siedziby tak potężne korporacje jak Apple, Meta czy Google. Ogólnie rejon słynie przede wszystkim z dwóch rzeczy. Niesamowitej różnorodności ofert gastronomicznych i właśnie wielu talentów, łapczywie wyszukiwanych przez branżę technologiczną. Jak to się mogło stać, że właśnie tam, komunikacja miejska działa na... Dyskietkach?!

850 milionów złotych, aby się pozbyć dyskietek

Historia jest tak przedziwna i dotyczy tak starej technologii, że aż się ciśnie na usta pytanie. Czy nie trzeba, przypadkiem opisać czym są te całe dyskietki? Trochę już ponad 20 lat temu, jeszcze w każdej szkole dzieci się uczyły jak używać tego przenośnika danych. Który szczególnie z dzisiejszej perspektywy, mógł pomieścić śmieszną ilość danych kilku megabajtów. Nie przeszkadzało to producentom tak właśnie sprzedawać systemów operacyjnych, takich jak bohater San Francisco, DOS.

Wydawać by się mogło, że to nic trudnego, po prostu podmienić system i tyle. Niestety nie bez powodu, zarząd transportu publicznego San Francisco tak długo zwlekał z decyzją. Obecny system działa od 1998 roku, jest on odpowiedzialny za płynną pracę całej sieci metra, a budżet zatwierdzony na jego wymianę, wynosi 212 milionów dolarów. Co gorsza, jest to wyłącznie kwota przeznaczona na pożegnanie dyskietek. Odświeżenie całej obsługi metra będzie trzykrotnie wyższe.





Vincent Botta via Unsplash

Czasu jest coraz mniej. W 2023 roku minęła już i tak najdłuższa, przewidywalna granica poprawnie funkcjonującego oprogramowania. Amerykańskie metro zostało zapewnione, że nie muszą się niczego obawiać przez 20 - 25 lat, w tej chwili z każdym rokiem wzrasta ryzyko awarii.

San Francisco nie jest osamotnione w tej walce. Kolejne miejsca na świecie będą musiały się zmierzyć z przeszłością. W tym roku udało się Japończykom, zaś marynarka Niemiec wciąż się głowi jak do tego problemu podejść.