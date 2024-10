Nowe partnerstwa Inetum: ServiceNow TPSM i Pelico

Inetum zainwestowało w rozwój platformy ServiceNow Technology Provider Management. Firma zyskała nowe narzędzie, które pozwoli zoptymalizować zarządzanie usługami dostarczanymi przez klientów, dostawców oraz pracowników. Jak wskazuje Marek Pokorski, dyrektor generalny Inetum w Polsce, wdrożenie ServiceNow TPSM ma na celu nie tylko obniżenie kosztów operacyjnych, ale również poprawę efektywności procesów i zwiększenie satysfakcji zarówno klientów, jak i pracowników. Pokorski zaznaczył, że to partnerstwo jest okazją do znacznego usprawnienia współpracy z partnerami biznesowymi, co w efekcie przekłada się na większą konkurencyjność na rynku.

Inetum liczy na to, że efektywność operacyjna dzięki tej inwestycji wzrośnie, co przełoży się na realne korzyści biznesowe. Zoptymalizowanie zarządzania usługami pozwoli na obniżenie kosztów, a to z kolei ma prowadzić do zwiększenia standardu obsługi klientów.

Kolejnym krokiem Inetum było nawiązanie współpracy z firmą Pelico, która dostarcza innowacyjne rozwiązania do zarządzania łańcuchami dostaw w przemyśle. Celem jest poprawa wydajności operacyjnej europejskich fabryk oraz zwiększenie ich elastyczności w obliczu rosnącej złożoności procesów produkcyjnych. Wspólna oferta Inetum i Pelico ma pomóc firmom przemysłowym szybciej wdrażać nowe technologie, co wpłynie na lepszą współpracę zespołów operacyjnych oraz redukcję potencjalnych opóźnień w produkcji. Paweł Olejniczak, szef sprzedaży Inetum w Polsce, podkreśla, że to partnerstwo pozwoli polskim przedsiębiorstwom lepiej zarządzać produkcją, eliminując wąskie gardła i przewidując potencjalne problemy na wczesnym etapie.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania SaaS Pelico fabryki zyskają narzędzie umożliwiające lepsze planowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw, co ma szczególne znaczenie w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Partnerstwo to stawia na szybsze wprowadzanie innowacji w produkcji, co przełoży się na poprawę terminowości dostaw i ogólnej wydajności przedsiębiorstw.

Obecna w 19 krajach firma Inetum zatrudnia ponad 28 tysięcy specjalistów. Współpracując z największymi dostawcami oprogramowania, Inetum oferuje nie tylko rozwiązania informatyczne, ale również lokalne wsparcie. W 2023 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,5 miliarda euro.