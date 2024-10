Pożary samochodów elektrycznych nie są może czymś nadzwyczaj częstym, ale gdy już do nich dochodzi to pojawia się spory problem z ich opanowaniem. LG Chem ma jednak sposób aby ograniczyć ryzyko zapłonu całej baterii i tym samym znacząco zwiększyć bezpieczeństwo ogniw litowo-jonowych.

Przełom w technologii bezpieczeństwa baterii

LG Chem ogłosiło przełom, który zrewolucjonizuje bezpieczeństwo akumulatorów litowo-jonowych. Zespół badawczo-rozwojowy ds. technologii tej firmy, we współpracy z zespołem profesora Lee Minah, opracował nowoczesną, reagującą na temperaturę warstwę Safety Reinforced Layer (SRL). Ten innowacyjny materiał, zaprojektowany do zapobiegania niekontrolowanemu wzrostowi temperatury, to kompozyt, który zmienia swoją rezystancję elektryczną w zależności od temperatury, skutecznie działając jako "bezpiecznik" blokujący przepływ prądu w przypadku przegrzania.

Wyniki badań, opublikowane we wrześniowym wydaniu Nature Communications, podkreślają niezwykłe właściwości tego materiału. Folia o grubości zaledwie 1 mikrometra - około 1/100 grubości ludzkiego włosa - jest strategicznie umieszczona między warstwą katody, a kolektorem prądu w akumulatorze. Warstwa ta reaguje na wzrost temperatury ponad standardowy zakres (zazwyczaj od 90°C do 130°C), zmieniając swoją strukturę molekularną w celu tłumienia przepływu prądu, zapobiegając tym samym zapłonowi, który może prowadzić do pożarów w akumulatorach pojazdów elektrycznych.

Niezrównana wydajność i gwarancja bezpieczeństwa

Reaktywność termiczna SRL od LG Chem jest imponująca. Na każdy wzrost temperatury o 1°C, rezystancja materiału wzrasta o 5000 omów (Ω), osiągając poziomy rezystancji ponad 1000 razy wyższy niż w normalnych temperaturach. Co ważne, materiał odzyskuje swoje pierwotne właściwości po spadku temperatury, co pozwala na powrót rezystancji do pierwotnego stanu, zapewniając normalne funkcjonowanie akumulatora. Potencjał tej technologii w zapobieganiu pożarom akumulatorów jest ogromny. Niekontrolowany wzrost temperatury jest główną przyczyną pożarów akumulatorów pojazdów elektrycznych, często wywołany przez niezamierzone bezpośrednie zetknięcie się katody i anody. SRL, poprzez szybkie blokowanie ścieżki reakcji we wczesnych etapach przegrzewania, obiecuje skutecznie zminimalizować to ryzyko.

W testach wpływu i penetracji akumulatorów, SRL wykazała wyjątkową wydajność. W teście penetracji gwoździem na mobilnych akumulatorach litowo-kobaltowych (LCO), żaden z akumulatorów wyposażonych w SRL nie zapalił się, w porównaniu do 84% wskaźnika pożarów w standardowych akumulatorach. Podobnie, w testach wpływu na akumulatory niklowo-kobaltowo-manganowe (NCM), 70% akumulatorów z SRL nie zapaliło się w ogóle, a pozostałe 30% zgasło w ciągu kilku sekund. Ta technologia nie tylko oferuje szybkie reakcje na przegrzanie, ale także przezwycięża ograniczenia wcześniejszych metod, które miały powolne czasy reakcji lub zmniejszoną gęstość energii. LG Chem zapewnia, że SRL można szybko dostosować do produkcji masowej, co czyni go realnym rozwiązaniem dla poprawy bezpieczeństwa akumulatorów na dużą skalę.

Obecnie trwają dalsze testy bezpieczeństwa dla akumulatorów pojazdów elektrycznych o dużej pojemności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z plane, to innowacyjny materiał SRL od LG Chem ma szansę ustanowić nowy standard w bezpieczeństwie akumulatorów, obiecując przyszłość, w której użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą cieszyć się spokojem i większym zaufaniem do niezawodności swoich pojazdów. Masowa produkcja ogniw zabezpieczonych tą technologią dla urządzeń mobilnych może ruszyć już wkrótce. W przypadku samochodów elektrycznych konieczne są jeszcze dodatkowe testy, które będą prowadzone w przyszłym roku.