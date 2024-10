Nowa technologia, która ratuje życie! Sprawdź, jak AML pomoże Polakom!

AML – co to jest i dlaczego to takie ważne?

AML, czyli Advance Mobile Location, to technologia, która ma potencjał ratowania ludzkiego życia poprzez automatyczne i precyzyjne lokalizowanie osób dzwoniących na numery alarmowe. Jest to system, który w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu w Europie, a jego wprowadzenie planowane jest również w Polsce. Czym dokładnie jest AML i dlaczego jego wprowadzenie jest tak istotne? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Co to jest AML?

AML to skrót od Advance Mobile Location, czyli zaawansowanej lokalizacji mobilnej. Technologia ta pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy, np. 112, i automatyczne przesłanie tych danych do odpowiednich służb ratunkowych. W praktyce oznacza to, że w sytuacji zagrożenia, kiedy osoba potrzebująca pomocy dzwoni z telefonu komórkowego, system AML aktywuje się i natychmiast wysyła informacje o dokładnym położeniu urządzenia do operatora służb ratunkowych.

AML działa w tle i nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych czynności poza wykonaniem połączenia na numer alarmowy. Technologia ta jest wspierana przez różne systemy operacyjne, takie jak Android czy iOS, a także przez operatorów sieci komórkowych, co sprawia, że jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników.

Jak działa Advance Mobile Location?

Funkcja AML uruchamia się automatycznie w momencie, gdy osoba dzwoni na numer alarmowy. Telefon komórkowy, za pomocą wbudowanego modułu GPS oraz połączenia z wieżami sieci komórkowych, jest w stanie określić swoje położenie z dużą precyzją. Informacje o lokalizacji są przesyłane bezpośrednio do służb ratunkowych, co znacząco skraca czas potrzebny na dotarcie do osoby potrzebującej pomocy.

W praktyce lokalizacja telefonu za pomocą AML może być określona z dokładnością do 5 metrów na otwartej przestrzeni i do 25 metrów w pomieszczeniach. Jest to ogromny postęp w porównaniu do tradycyjnych metod lokalizacji, które opierają się wyłącznie na sygnałach z wież telekomunikacyjnych, gdzie precyzja może być ograniczona do kilkuset metrów.

Dzięki temu nawet jeśli osoba dzwoniąca na numer alarmowy nie jest w stanie podać dokładnej lokalizacji – z powodu stresu, dezorientacji czy braku wiedzy na temat otaczającego ją terenu – służby ratunkowe otrzymują niezbędne dane lokalizacyjne automatycznie.

Dlaczego AML jest ważne?

W sytuacjach zagrożenia życia każda sekunda ma znaczenie. Skrócenie czasu reakcji służb ratunkowych może decydować o tym, czy pomoc dotrze na czas, czy też będzie zbyt późno. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że wdrożenie AML pozwala na skrócenie czasu reakcji służb o średnio 30 sekund. Choć może się to wydawać niewielką różnicą, w skali roku może to uratować setki osób.

Przykładowo, w Unii Europejskiej szacuje się, że dzięki AML można uratować nawet 800 osób rocznie, a w Polsce – około 67 osób. Dla wielu osób, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia, te 30 sekund może być kluczowe.

AML jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dzwoniący nie jest w stanie podać swojego położenia. Dotyczy to np. osób poszkodowanych w wypadkach drogowych na terenach oddalonych od miast, osób biorących udział w akcjach ratunkowych w górach, czy osób zagubionych w nieznanym terenie. Ponadto AML sprawdza się również w miejscach o trudnym dostępie do informacji geograficznych, takich jak metro, gdzie brak punktów orientacyjnych może utrudniać określenie lokalizacji.

Przykłady sytuacji, w których AML może uratować życie

Wypadki drogowe na terenach wiejskich – kierowca, który uległ wypadkowi na odludziu, może mieć trudności z określeniem swojej dokładnej lokalizacji. W takiej sytuacji AML automatycznie przesyła dane lokalizacyjne, co umożliwia szybkie dotarcie ratowników na miejsce zdarzenia.

– kierowca, który uległ wypadkowi na odludziu, może mieć trudności z określeniem swojej dokładnej lokalizacji. W takiej sytuacji AML automatycznie przesyła dane lokalizacyjne, co umożliwia szybkie dotarcie ratowników na miejsce zdarzenia. Zaginięcia w terenie – osoby, które zaginęły w lasach, górach lub na otwartym terenie, mogą być trudne do odnalezienia bez precyzyjnych danych o ich położeniu. Dzięki AML służby ratunkowe mogą szybko i skutecznie zorganizować poszukiwania.

– osoby, które zaginęły w lasach, górach lub na otwartym terenie, mogą być trudne do odnalezienia bez precyzyjnych danych o ich położeniu. Dzięki AML służby ratunkowe mogą szybko i skutecznie zorganizować poszukiwania. Nagłe dolegliwości – w sytuacji, gdy ktoś doświadcza nagłego ataku serca, udaru mózgu lub innej poważnej dolegliwości zdrowotnej, szybka interwencja medyczna może decydować o życiu lub śmierci. AML pozwala na przesłanie danych lokalizacyjnych, nawet jeśli osoba potrzebująca pomocy nie jest w stanie podać swojego położenia.

– w sytuacji, gdy ktoś doświadcza nagłego ataku serca, udaru mózgu lub innej poważnej dolegliwości zdrowotnej, szybka interwencja medyczna może decydować o życiu lub śmierci. AML pozwala na przesłanie danych lokalizacyjnych, nawet jeśli osoba potrzebująca pomocy nie jest w stanie podać swojego położenia. Zdarzenia w miejscach publicznych – w zatłoczonych miejscach, takich jak metro czy centra handlowe, AML pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji osoby dzwoniącej, co jest szczególnie istotne, gdy brak jest widocznych punktów odniesienia.

Wyzwania związane z wprowadzeniem AML w Polsce

Chociaż AML jest już stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej, jego wprowadzenie w Polsce napotyka na pewne wyzwania. Przede wszystkim, wdrożenie takiej technologii wymaga współpracy pomiędzy operatorami sieci komórkowych, dostawcami systemów operacyjnych oraz administracją publiczną. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, prace nad uruchomieniem AML w Polsce są już w toku, a pełna implementacja systemu planowana jest na 2027 rok.

Advance Mobile Location: Prywatność i bezpieczeństwo danych

Jednym z najważniejszych aspektów w kontekście wprowadzenia AML jest ochrona prywatności użytkowników. Dane lokalizacyjne przesyłane za pomocą AML są udostępniane wyłącznie podczas połączenia na numer alarmowy i tylko służbom ratunkowym. Co więcej, informacje te są przechowywane jedynie przez określony czas i nie są udostępniane innym podmiotom.

Zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne kraje wdrażające AML, zwracają szczególną uwagę na to, aby dane były w pełni bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Po zakończeniu połączenia alarmowego, dane lokalizacyjne są trwale usuwane, co gwarantuje, że system nie narusza prywatności użytkowników.

Advance Mobile Location to technologia, która może realnie przyczynić się do ratowania życia. Dzięki precyzyjnemu określeniu lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy służby ratunkowe mogą szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia, co w wielu przypadkach może decydować o życiu lub śmierci. Pełna implementacja systemu planowana jest na 2027 rok.