Wszyscy spodziewali się, że będzie do Snapdragon 7 Gen 2. Qualcomm zaskoczył jednak dodaniem do nazwy plusa. W przeciwieństwie do Snapdragonów z serii 8 Gen siódemki nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród producentów. Dość powiedzieć, że w Polsce dopiero niedawno zobaczyliśmy pierwszy smartfon z tym chipem – Xiaomi 13 Lite. Jego recenzję przeczytacie tu. A generalnie urządzeń nim napędzanych powstało bardzo mało.

Trudno też powiedzieć, dlaczego Qualcomm zdecydował się na przeskoczenie 2-ki w nazwie.

Wydajne rdzenie

Co możemy powiedzieć o najnowszym procesorze? Oferuje on główny rdzeń Cortex-X2 działający z częstotliwością 2,91 GHz. Do tego mamy trzy rdzenie Cortex-A710 2,49 GHz i cztery Cortex-A510 1,8 GHz. To oznacza, że wydajność powinna być zbliżona do Snapdragona 8+ Gen 1. Całość wykonana jest w 4 nm procesie technologicznym.

Qualcomm zapewnia, że w układzie poprawiona została wydajność AI. Może on obsługiwać matryce do 200 MP i nagrywać 4K z HDR.

Tym razem jest już kolejka chętnych

Firmy już zapowiadają, do jakich smartfonów trafi ten procesor. Pierwszy ma być model Redmi Note 12… Turbo. Zdecydowanie producentom kończą się już pomysły na nazwy różnych wersji swoich urządzeń. Wszystkie „Plusy” i „Ultry” już spowszedniały a do gry chyba po raz pierwszy wchodzi „Turbo”. Czy po tym da się jeszcze coś wymyślić? W każdym razie urządzenie powinno się pojawić w sprzedaży w Chinach jeszcze przed końcem marca, premiera ma być 23-go.

Telefon ma mieć wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.67 cala, rozdzielczości FHD+ i odświeżaniu 120Hz. Rozdzielczość kamery głównej to 50MP a baterię o pojemności 5,500 mAh naładujemy z mocą 67W.

Kolejnym producentem który skorzysta z procesora będzie realme, które pokaże model GT Neo5 SE. Jego premiera ma się odbyć w kwietniu. Snapdragona 7+ Gen 2 powinniśmy również zobaczyć w jeszcze jednym urządzeniu ze stajni Xiaomi. Będzie to POCO F5.

