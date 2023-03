Snapdragon 8 Gen 3 szykuje rewolucję

Qualcomm od kilku generacji swoich procesorów ma problemy aby dotrzymać kroku Apple. Pomimo sporej zmiany jaka zaszła 2 lata temu, topowe Snapdragony nadal wyraźnie odstają od procesorów Apple z rodziny A, co przekłada się na mniejszą wydajność wszystkich flagowców z Androidem. Nic więc dziwnego, że każda kolejna generacja to pole testowe dla nowych pomysłów. Snapdragon 8 Gen 1 miał raczej tradycyjny układ rdzeni, 1 wydajniejszy, 3 średnie i 4 oszczędne. To jednak sprawiało, że wydajność wielowątkowa nie była rewelacyjna. W drugiej generacji mamy zatem już tylko 3 najsłabsze i najoszczędniejsze rdzenie, a do tego te środkowe korzystają z dwóch różnych architektur - Cortex-A710 i Cortex-A715. Pierwsze wyniki są obiecujące, więc Qualcomm postanowił iść jeszcze o krok dalej.

Według najnowszych przecieków, architektura procesorów Snapdragon 8 Gen 3 będzie składała się nadal z 8 rdzeni, w ale w układzie 1 + 5 + 2. Oznacza to, że liczba najsłabszych rdzeni (Cortex-A520) zostanie ograniczona zaledwie do dwóch. Procesor produkowany w tej samej litografii co Gen 2 - TSMC N4P - będzie ponadto wyposażony w jeden rdzeń Cortex-X4, którego taktowanie ma sięgać 3,2 GHz oraz 5 rdzeni Cortex-A720 pracujących z zegarem 3 GHz. Ogólna wydajność wielowątkowa z pewnością w takim układzie wzrośnie, choć brak wzrostu taktowania głównego rdzenia może stwarzać pewne problemy. Pozostanie przy litografii N4P oznaczać też będzie, że Apple zyska większą przewagę technologiczną, bo A17 ma już powstawać w nowszej technologii N3.

Trudno też w tej chwili powiedzieć jak nowy układ rdzeni przełoży się na zużycie energii całego SoC. Wygląda na to, że pod tym względem może być nieco gorzej, ale przekonamy się o tym zapewne dopiero w przyszłym roku. Warto też odnotować, że nowy Snapdragon 8 Gen 3 dostanie oczywiście wydajniejszy układ graficzny - Adreno 750. Wsparcie dla interfejsu UFS 4.1 oraz pamięci LPDDR5 7500 Mbps nie jest zbyt dużym krokiem naprzód. Więcej można natomiast obiecywać sobie po nowym modemie X75 5G, który posiada wbudowany procesor SI i powinien zapewnić o 20% lepszą wydajność.