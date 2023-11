To będzie kluczowa postać w drugim sezonie The Last of Us. Kto wcieli się w jej rolę?

Wiemy, kto może wcielić się w rolę Abby w drugim sezonie The Last of Us od HBO!

Produkcja drugiego sezonu The Last of Us rusza już za chwilę!

The Last of Us od HBO to bez dwóch zdań jedna z najlepszych — o ile nie najlepsza — adaptacja gier wideo w historii. Serial skradł serca milionów widzów, wliczając w to osoby, które nigdy nie miały styczności z grą od Naughty Dog. Nie jest więc zaskoczeniem, że po tak dobrym pierwszym sezonie, wszyscy czekają na premierę kontynuacji.

Jak informowaliśmy wczoraj, jest już potwierdzone, że zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się w styczniu 2024 roku w Vancouver. Będąc dokładnym, produkcja drugiego sezonu hitowego serialu ma rozpocząć się 7 stycznia. Jeśli chodzi o datę debiutu drugiego sezonu The Last of Us, to nie oczekuje się, że pojawi się on najwcześniej w 2025 roku. Pozostaje jednak nadal jedno, bardzo ważne pytanie, czyli…

Kto wcieli się w rolę Abby w drugim sezonie The Last of Us?

Abby to kluczowa postać dla kontynuacji The Last of Us. Wiemy, że drugi sezon serii będzie wierny grze, a niedawno dostaliśmy informację dotyczącą roli Abby. Wszyscy od dawna wypatrywali ogłoszeń związanych z rolą Abby, ale Craig Mazin przyznał jakiś czas temu, że nie ma jeszcze na ten temat żadnych dobrych wieści. Pomimo, że widzowie chcieliby dowiedzieć się, kto wcieli się w jedną z najważniejszych postaci w całej tej opowieści, to... na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Teraz pojawia się coraz więcej tropów w tej kwestii.

Jak możemy dowiedzieć się z nowego raportu dziennikarza i krytyka Jeffa Sneidera, w tej chwili to Kaitlyn Dever prowadzi rozmowy z HBO w sprawie wcielenia się w rolę Abby. Źródła bliskie serialowi twierdzą, że Dever jest gotowa zagrać rolę Abby dzięki występowi w filmie „Nie ocali cię nikt”, lecz można aktorkę znać również z roli Amy Antsler w filmie „Szkoła melanżu”. Aktorka była również zaangażowana w inny projekt Naughty Dog, a dokładnie jedną z odsłon serii gier Uncharted. Co sądzicie o tym wyborze? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: The InSneider