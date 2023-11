Prawie 50 mln konsol PS5 i świetne wyniki Marvel’s Spider-Man 2. Sony ma czym się chwalić

Przy okazji swojego kwartalnego podsumowania finansowego, Sony przedstawiło dane związane z pionem PlayStation oraz grami od wewnętrznych studiów sprzedawanych na obie platformy - PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Sony, choć cały czas oficjalnie wspiera poprzednią generację, coraz śmielej się od niej odcina. O czym świadczyć może premiera Marvel's Spider-Man 2, który dostępny jest wyłącznie na PlayStation 5. Zdaniem Kacpra, mamy do czynienia z pierwszym prawdziwym tytułem nowej generacji. Ja bym się jednak wstrzymał z tak daleko idącymi przekonaniami, gdyż w najnowszej produkcji Insomniac nie brakuje archaizmów. A te bardziej kojarzą mi się z PS4 niż obecną generacją. To wciąż bardzo dobra gra, ale widziałbym ją również na PS4 i wydaje mi się, że byłoby to możliwe (z pewnymi ograniczeniami).

Nie da się jednak ukryć, że Spider-Man 2 sprzedaje się świetnie, biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z grą dostępną wyłącznie na jedną platformę. Ponad 5 mln sprzedanych kopii w 11 dni to wynik bardzo dobry, choć nieco słabszy od poprzednich premier gier od wewnętrznych studiów PlayStation. Dla przypomnienia - God of War Ragnarök rozszedł się w takim nakładzie w 3 dni (choć tu trzeba pamiętać, że gra wydana została na PS4 oraz PS5), a debiutujące na PS4 The Last of Us 2 trafiło po trzech dniach do 4 mln osób. Nie da się jednak ukryć, że wciąż mówimy tu o bardzo dobrych liczbach dla nowych przygód Człowiek Pająka.

Świetna sprzedaż PlayStation 5 i gier na tę platformę. A ma być jeszcze lepiej

Bardzo dobrze radzi sobie samo PlayStation 5. Mimo wielomiesięcznych problemów z dostępnością konsoli na rynku, nowa odsłona sprzętu Sony trafia do coraz większej liczby odbiorców. W samym ostatnim kwartale sprzedało się jej prawie 5 mln egzemplarzy (4,9 mln), co sumarycznie daje nam 46,6 mln sprzedanych konsol PS5 od jej premiery w 2020 r. Niewątpliwie najgorętszym okresem dla PlayStation będą zbliżające się świętą. Sony poinformowało, że jest gotowe na najbliższe tygodnie i w magazynach

Wkraczamy w sezon świąteczny z większą liczbą konsol niż od czasu premiery PS5, w tym z nowym modelem PS5 w mniejszej obudowie. Gracze mogą również znaleźć zestawy PS5 dla Marvel's Spider-Man 2, EA Sports FC 24 i Call of Duty: Modern Warfare III.

- przynajmniej jeśli chodzi o zachodnie rynki, w tym Stany Zjednoczone. A co z graczami z Polski, którzy chcieliby kupić nową wersję konsoli? Cóż, chyba tych modeli nie doczekamy się przed świętami. Komunikacja firmy jest jasna - nowe PlayStation 5, przez niektórych nazywane Slim, będzie dostępne już za kilka dni w Stanach Zjednoczonych oraz krajach mających dostęp do usługi PlayStation Direct. Następnie konsola trafi na kolejne rynki - kiedy? Na przestrzeni kilku następnych miesiącach. Gdy zapasy obecnego modelu PS5 zostaną wyprzedane, nowe PS5 staną się jedynymi dostępnymi modelami.