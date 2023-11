Hit HBO coraz bliżej. Wiemy, kiedy wystartuje produkcja drugiego sezonu The Last of Us!

Wiemy, kiedy ruszy produkcja kontynuacji The Last of Us — kultowego serialu HBO na podstawie gry wideo od Naughty Dog.

The Last of Us rozbiło bank. Najlepsza adaptacja gry wideo?

Jak już ostatnio informowałem, The Last of Us niewątpliwie jest jednym z największych serialowych hitów tego roku. Gracze przywykli do tego, że ekranizacje gier często wypadają dość... delikatnie mówiąc kiepsko, lecz tutaj jednak udało się ekipie stanąć na wysokości zadania. Przed premierą serialu było wiele wątpliwości, wynikających właśnie z małej ilości udanych ekranizacji gier wideo, lecz były równie ogromne nadzieje, ze względu na jakość produkcji HBO oraz fabułę i emocje, jakie dostarczała gra Naughty Dog. Serial The Last of Us okazał się naprawdę doskonałą produkcją.

Nic więc dziwnego, że fani z wypiekami na twarzy czekają na kontynuację przygód Ellie i Joela. Jakiś czas temu jednak szef HBO, Casey Bloys, ogłosił na konferencji prasowej, że strajki — zgodnie z tym, czego można było się spodziewać — opóźniły drugi sezon The Last of Us. Kontynuacja przygód Ellie i Joela nie znalazła się w rozpisce giganta streamingowego na 2024 rok, co oznacza, że może pojawić się najwcześniej w 2025 roku. To się potwierdza, lecz mimo wszystko, są to dobre informacje.

Produkcja drugiego sezonu The Last of Us ruszy na początku 2024 roku

Jest już potwierdzone, że zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się w styczniu 2024 roku w Vancouver. Będąc dokładnym, produkcja drugiego sezonu hitowego serialu ma rozpocząć się 7 stycznia.

Jeśli chodzi o datę debiutu drugiego sezonu The Last of Us, to nie oczekuje się, że pojawi się on najwcześniej w 2025 roku. Co również warto zaznaczyć, to fakt, że kolejnym bardzo ważnym serialem HBO, który powróci, jest Ród smoka — prequel Gry o tron, skupiający się na rodzie Targaryenów. Jego drugi sezon ma zadebiutować nawet wcześniej, niż The Last of Us, bo już latem 2024 roku. Produkcja serialu nie zawiesiła produkcji na czas strajków w Hollywood i dotrzymała swojego harmonogramu.

