The Game Awards 2023 – wszystkie nominacje. Szykuje się zacięta walka o tytuł gry roku!

The Game Awards 2023 już za chwilę. Dziś poznaliśmy listę wszystkich nominacji — wygląda na to, że szykuje się spora walka o najważniejsze tytuły!

Największe święto graczy już za moment

The Game Awards to w tej chwili niewątpliwie największa ceremonia dla graczy. Nie chodzi o same nagrody — chociaż te elektryzują miliony graczy na całym świecie — lecz liczy się również kolosalna ilość gorących zapowiedzi nowych produkcji. Już 8 grudnia o 1:30 w nocy naszego czasu startuje ceremonia — sprawdźmy więc, kto ma szanse na zebranie najważniejszych statuetek. Już teraz mogę zdradzić, że Baldur’s Gate 3 i Alan Wake II to dwie najbardziej docenione gry, jeśli chodzi o liczbę nominacji.

The Game Awards 2023 — pełna lista nominacji!

Gra roku:

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza reżyseria:

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza narracja:

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy 16

Marvel's Spider-Man 2

Najlepszy kierunek artystyczny:

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza muzyka:

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsze udźwiękowienie:

Alan Wake 2

Dead Space Remake

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Najlepsza aktorka/najlepszy aktor:

Ben Starr - Final Fantasy 16

Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd - Alan Wake 2

Neil Newbon - Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal - Marvel's Spider-Man 2

Gra z największym przesłaniem:

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Najlepiej rozwijana gra:

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy 14

Fortnite

Genshin Impact

Najlepsza gra indie:

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Najlepsza debiutująca gra indie:

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Najlepsza gra mobilna:

Final Fantasy 7: Ever Crisis

Honkai: Star Rail

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

Najlepiej wspierana gra przez społeczność:

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Destiny 2

Final Fantasy 16

No Man's Sky

Najlepsza gra AR/VR

Gran Turismo 7

Humanity

Horizon: Call of the Mountain

Resident Evil Village

Synapse

Największa innowacyjność w dostępności:

Diablo 4

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Najlepsza gra akcji:

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Najlepsza gra akcji/przygodowa:

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza gra RPG:

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Najlepsza bijatyka:

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Najlepsza gra rodzinna:

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Najlepsza gra wyścigowa/sportowa:

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motofest

Najlepszy symulator/gra strategiczna:

Advanced Wars 1+ Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Najlepsza gra multiplayer:

Baldur's Gate 3

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Najlepszy twórca treści:

IronMouse

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

SypherPK

Najlepszy zawodnik e-sportowy:

Lee “Faker” Sang-hyeok

Mathieu “ZywOo” Herbaut

Max “Demon1” Mazanov

Paco “HyDra” Rusiewiez

Park “Ruler” Jae-hyuk

Phillip ”ImperialHal” Dosen

Najlepszy trener e-sportowy:

Christine “potter” Chi

Danny “zonic” Sorensen

Jordan “Gunba” Graham

Remy “XTQZZZ” Quoniam

Yoon “Homme” Sung-young

Najlepszy event e-sportowy:

2023 League of Legends World Championship

Blast.tv Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota 2 Championships 2023

VALORANT Champions 2023

Najlepsza gra e-sportowa:

Counter-Strike 2

Dota 2

Leage of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Najlepszy zespół e-sportowy:

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin

JD Gaming

Team Vitality

Najbardziej wyczekiwana gra:

Final Fantasy 7 Rebirth

Hades 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Najlepsza adaptacja gry:

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Swoje głosy możecie oddawać na oficjalnej stronie The Game Awards. Co sądzicie o tych nominacjach? Zgadzacie się z nimi i kto powinien wygrać według Was? Dajcie znać w komentarzach!