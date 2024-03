Titanfall zaskoczył wszystkich. Niepozorny czarny koń

Titanfall to seria stworzona przez studio Respawn Entertainment, której pierwsza część ukazała się w 2014 roku. Seria skupia się głównie na szybkich, dynamicznych starciach w przyszłości, łącząc walkę na pieszo z bronią w dłoniach z wykorzystaniem zdolności specjalnych oraz pojazdów, zwłaszcza tytułowymi mechami nazywanymi Titanami. A umówmy się, że dynamiczny FPS i wielkie mechy to połączenie idealne i recepta na sukces — kto nie polubiłby fuzji Call of Duty z Gundamem?

Titanfall osadzone jest w futurystycznym świecie, gdzie kolonie ludzkie znajdują się w konflikcie z potężnymi korporacjami militarystycznymi. Uniwersum Titanfall charakteryzuje się bogatą historią, która obejmuje zarówno wojny między koloniami a korporacjami, jak i zmagania o kontrolę nad planetami oraz technologią. Warto również zaznaczyć, że Apex Legends, zapewne wszystkim dobrze znany sieciowy battle royale, jest osadzony w tym samym uniwersum, co Titanfall. Istniało sporo sympatyków tego IP, którzy domagali się kontynuacji tej serii — i miało to nastąpić w pewnego rodzaju fuzji, której owocem miał być Apex Legends single player o nazwie kodowej Titanfall Legends. Tamten projekt jednak upadł i wydawało się, że Titanfall to już IP bez przyszłości. Otóż nie.

Nowy Titanfall powstaje! Świetne informacje dla graczy

EA lubi anulować projekty. Najpierw Apex Legends Mobile, później Titnfall Legends, a niedawno również FPS w uniwersum Gwiezdnych wojen. Titanfall ma jednak wrócić, lecz co ciekawe, nie będzie to sequel — marzenia o Titanfall 3 na razie trzeba więc odłożyć, chociaż niewykluczone, że jeszcze kiedyś się to stanie. Jak donosi insider Jeff Grubb:

Nie robią Titanfall 3. Po prostu nie. Mają inny zespół, który na wczesnym etapie zajmuje się projektem. W fazie prototypowania zespół był bardzo mały, a teraz zamierza się rozszerzyć go o więcej osób. To już prawdziwy projekt, ale wciąż w fazie prototypu. Ta gra w obecnym kształcie, o ile rozumiem, jest grą Titanfall. Jest w uniwersum Titanfall. Ale wszyscy, z którymi rozmawiam, powtarzają: nie myślcie, że to Titanfall 3, gra z trybem wieloosobowym online i kampanią dla jednego gracza.

Co więc to oznacza? Ciężko na ten moment stwierdzić — ale ważne jest jedno: nowy Titanfall powstaje!

Źródło: Jeff Grubb / YouTube (Giant Bombcast)

