Powiedzieć, że premiera Battlefielda 2042 nie poszła po myśli twórców, to jak nic nie powiedzieć. Błąd za błędem, przesadnie wielkie, puste i niedopracowane mapy, a do tego rekordowo niska ilość graczy w historii serii na Steamie.

Battlefield 2042 to klęska. Mnóstwo graczy miało ogromne oczekiwania względem produkcji, a jakość zwiastunów, obietnice ogromnych i dynamicznych map, przekładanie premiery w celu poprawienia jakości tylko utwierdzało fanów w przekonaniu, że najnowsza gra spod skrzydeł DICE będzie wielkim sukcesem i przełomowym powrotem do korzeni. No, niestety…

Electronic Arts i DICE było jednak zaskakująco cicho i raczej stroniło od bezpośrednich komentarzy w tej sprawie. Okazuje się, że powoli nadchodzi koniec milczenia. Jak informuje zaufany insider, Tom Henderson, deweloper wraz z wydawcą rozważają wszystkie opcje, żeby uratować ten tonący okręt. Nawet, jeśli kołem ratunkowym miałoby się okazać przejście na model Free to Play.

Chociaż na razie są to wyłącznie plotki i doniesienia, to wiele przecieków publikowanych przez Hendersona w przeszłości się sprawdzało. Przejście na model, w którym gra byłaby dostępna za darmo, powinna zwiększyć ilość graczy - nie zostawi ich przy sobie jednak na długo, jeśli jakość produkcji się nie poprawi. Najpierw zatem lepiej zająć łataniem obecnych niedoskonałości, a niestety, roboty trochę jest. Model F2P wiązałby się również z wielu wewnętrznymi zmianami, więc ciężko powiedzieć, czy jest to dobre rozwiązanie - niewykluczone jednak, że jedyne.

Ciężko nie odnieść wrażenia, że EA i DICE się delikatnie zagubili w kwestii Battlefielda. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Vince Zampella, założyciel Respawn Entertainment (seria Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order) oraz Marcus Lehto (Halo) połączyli siły w projekcie, który ma być hero shooterem w rozszerzonym uniwersum Battlefielda. Ponownie, daje to więcej pytań niż odpowiedzi. Czy to dobry kierunek? Produkcja przybierze bardziej formę battle royale’owego Apexa, czy taktycznego Rainbow Six: Siege? Ciężko stwierdzić, chociaż biorąc pod uwagę doświadczenie mężczyzn u góry projektu, stawiałbym na pierwszą opcję.

Battlefield 2042 jest już dostępny na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i PC. Chociaż produkcja pokazała się na rynku 19 listopada 2021 roku, to jej cena już zdążyła spaść z 349 zł na blisko 140 zł. Mimo tego, graczy nie przybywa. Czy darmowy dostęp do najnowszej produkcji DICE będzie w stanie ją wskrzesić?