Wczoraj informowaliśmy o tym, że EA kasuje Apex Legends Mobile — okazuje się, że to nie jedyny anulowany projekt z tego uniwersum.

Electronic Arts nie jest przekonane do uniwersum Apex Legends, czy Respawn Entertainment ma spore problemy? Dziwne decyzje firm

Ostatnie doniesienia dotyczące gier spod skrzydeł Respawn Entertainment nie napawają optymizmem. W krótkim czasie dostaliśmy informację, że premiera Star Wars Jedi: Ocalały została przesunięta o ponad miesiąc i gra zadebiutuje dopiero 28 kwietnia. To jednak nie wszystko — Apex Legends Mobile pomimo doskonałych recenzji i bycia niewątpliwym królem mobilnych FPS-ów w ostatnich miesiącach został oficjalnie skasowany, o czym dokładnie informowaliśmy tutaj.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że debiutujący niespełna rok temu Apex Legends Mobile zgarnął tytuł gry 2022 roku App Store i Google Play — a okazuje się, że produkcja 1 marca tego roku całkowicie zniknie z mobilnych sklepów. Mnóstwo niezrozumiałych decyzji, które sprawiają poczucie konsternacji wśród graczy — i to nie koniec złych wieści.

Titanfall 3 + Apex Legends. Miał być hit, a gra nigdy nie powstanie

Apex Legends to sieciowy battle royale, który jest osadzony w tym samym uniwersum, co Titanfall — poprzednia gra Respawnu, która była naprawdę wybitną produkcją (szczególnie druga część), lecz jednocześnie niezwykle niedocenioną. Jednocześnie istniało sporo sympatyków tego IP, którzy domagali się kontynuacji tej serii — i miało to nastąpić w pewnego rodzaju fuzji, której owocem miał być Apex Legends single player.

Teraz Bloomberg donosi, że EA anulowało ten projekt, który nosił nazwę kodową Titanfall Legends. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu około 50 deweloperów pracowało nad grą przed decyzją wydawcy. Electronic Arts podobno próbuje znaleźć inne stanowiska dla twórców, ale ci, którzy nie znajdą pracy przy innym projekcie, zwyczajnie pożegnają się z firmą. Czy to oznacza definitywny koniec uniwersum ApexFall? Miejmy nadzieję, że nie — chociaż wiele czynników sprawia, że można mieć odnieść takie wrażenie.

Źródło: Bloomberg