Zarobki szefa Apple spadają. Ile kasy przygarnął w 2023 roku?

Ile zarobił dyrektor generalny Apple w 2023 roku? Z samych akcji aż 47 milionów dolarów – a to jeszcze nie wszytko.

Tim Cook nie należy może do ścisłej czołówki najbogatszych ludzi na świecie i daleko mu do Elona Muska czy Bernarda Arnaulta, ale na zarobki narzekać nie może. CEO Apple w ubiegłym roku zabił krocie, choć to kwota wyraźnie niższa, niż w 2022 roku.

Tim Cook z obciętym wynagrodzeniem za 2023 rok – powodem złe wyniki finansowe Apple

Jak tam Wasz budżet na koniec roku? Wchodzicie w nowy rok pod kreską czy na plusie? Pytam, bo właśnie poznaliśmy roczne zarobki Tima Cooka, które – w obecnie kryzysowej sytuacji gospodarczej – po prostu robią wrażenie. Dyrektor generalny Apple zarobił w 2023 roku 63,2 miliona dolarów jednak pomimo niewątpliwe satysfakcjonującej kwoty, Tim ma prawo do zmartwień, bo to o wiele mniej, niż w 2022. Wtedy bowiem zamykał rok z zarobkiem na poziomie 99,4 miliona dolarów.

Co składa się na zarobki CEO Apple? Cóż, to kilka istotnych czynników. Przede wszystkim wynagrodzenie podstawowe, wynoszące 3 miliony dolarów – to już całkiem imponująca kasa, ale zabawa dopiero się zaczyna. Dalej mamy bowiem 47 milionów dolarów z posiadanych akcji (Tim posiada ich obecnie 3 280 053), 10,7 miliona dolarów w nagrodach za wyniki i 2,5 miliona dolarów innych uposażeń, między innymi na pokrycie osobistych wydatków na podróże lotnicze czy wakacje.

Skąd więc ten rozstrzał w zarobkach między 2023, a 2022 rokiem? Między innymi z powodu obniżenia wynagrodzenia przez zarząd Apple i akcjonariuszy, za zgodą samego Tima Cooka, spowodowanego słabymi wynikami sprzedażowymi giganta. Apple przeżywa obecnie mały kryzys z uwagi na niesatysfakcjonujące wyniki na chińskim rynku, które przyczyniły się do spadku Apple z pierwszego miejsca w rankingu najbogatszych firm. Tytuł króla piastuje obecnie Microsoft i wiele wskazuje na to, że ten stan rzeczy utrzyma się przez najbliższy czas.

