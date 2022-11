Trudno uwierzyć w to, że TikTok może legalnie zostać usunięty ze sklepów mobilnych. Jest to wszakże jedna z największych aplikacji społecznościowych, która stała się fabryką influencerów. Chińska platforma ma jednak wiele za uszami, a skala kontrowersji coraz mocniej popycha urzędników do rozważenia drastycznych środków. Wiele wskazuje na to, że przełom może nastąpić podczas nachodzących wyborów w USA.

Trump miał racje?

Gdy w 2020 roku Donald Trump starał się przeforsować zakaz używania TikToka wielu internetowych komentatorów uznało go za szaleńca. Wojowanie z aplikacją mobilną dla nastolatków brzmi bowiem jak absurd, ale z perspektywy czasu można jednak dojść do wniosku, że były prezydent USA miał nieco racji.

Przez ostatnie dwa lata TikTok wielokrotnie stawał się obiektem krytyki i to na własne życzenie. Na łamach Antyweb pisaliśmy już o głośnych przypadkach tragicznych wyzwań, koszmarnych doniesień moderatorów platformy, uzależniających algorytmów czy lukach związanych z bezpieczeństwem. Wszystko to jest jednie dodatkiem w obliczu wyciągania danych użytkowników, które są udostępniane nie tylko do Chin, ale też innych centrów serwisowych, rozsianych po całym świecie.

Brytyjskie i amerykańskie urzędy państwowe wręcz obawiają się zagrożenia narodowego, zakazując pracownikom posiadania aplikacji na sprzętach służbowych. Tyczy się to także żołnierzy US Army i niektórych polityków wyższego szczebla. Sprawia to, że na ByteDance, czyli firmę matkę TikToka, nakładana jest coraz większa presja, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Eksperci twierdzą, że zwycięstwo republikanów w nachodzących wyborach może narobić TikTokowi problemów.

Republikanie chcą zrobić z TikTokiem porządek

Już w ten wtorek odbędą się wybory, które przesądzą o składzie Senatu i Izby Reprezentantów. Obecnie panują w nim demokraci, ale republikanie mają sporą szansę na wygraną. Republikanie to partia, z ramienia której startował Donald Trump i z obozu słychać już pierwsze zapowiedzi powrotu do ostrej polityki wobec TikToka.

Brendan Carr, republikanin i członek Federalnej Komisji Łączności (do której dostał się dzięki Trumpowi) już w czerwcu ostrzegał, że TikTok nie jest „zwykłą aplikacją wideo”. Domagał się on wtedy zablokowania chińskiej platformy na amerykańskim rynku, ale jego głos nie otrzymał wystarczającego poparcia. Jeśli republikanie wygrają wybory połówkowe, to prawdopodobieństwo przeforsowania takiej decyzji będzie większe.

Podobnego zdania jest Joel Thayer, prezes Digital Progress Institute i zwolennik drastycznych kroków wobec TikToka. Twierdzi jednak, że nachodzące wybory będą jednym z kilku etapów, bo zablokowanie TikToka lub odcięcie go od ByteDance nie będzie łatwym zadaniem, zwłaszcza w obliczu porozumienia z Komitetem ds. Inwestycji Zagranicznych Departamentu Skarbu w Stanach Zjednoczonych (CFIUS), na mocy którego TikTok chce stać się wiarygodnym partnerem i odciąć się do kontrowersji.

TikTok przygotowuje się więc bardziej na układ niż na wojnę. Przedstawiciele TikToka są przekonani, że uda im się osiągnąć porozumienie z rządem USA nawet pomimo zmiany stron. Czy republikanie na to pozwolą? Tego dowiem się ju niebawem.

