Zapłacicie niemal tysiąc złotych za specjalne treści na TikToku? Wkrótce się przekonamy

Wszyscy zgapiali od TikToka, a teraz to TikTok zgapia od innych… i chce od ludzi za to kolosalne pieniądze.

Wszyscy chcieli shorty jak TikTok — teraz TikTok będzie miał długi format

Od kilku lat niewątpliwym liderem w kwestii aplikacji jest TikTok. Chińska firma reanimowała krótkie vertical video (które lata temu zapoczątkował Vine, aplikacja stworzona przez Twittera) — i okazało się, że jest to prawdziwym strzałem w dziesiątkę w dzisiejszych czasach. Czasach, w których wszyscy są przebodźcowani i oczekują szybkiego przepływu informacji w jak najbardziej skondensowanej i krótkiej formie, a przy okazji jednak dynamicznej. Czasem dynamicznej do tego stopnia, że nawet kilka krótkich filmików na TikToku jest w stanie... przebodźcować. Paradoks naszych czasów.

Źródło: Depositphotos

Gdzie użytkownicy, pobrania i wyświetlenia, tam pieniądze — z tego względu ten trend podłapali wszyscy. W konsekwencji swoje verticale zrobił Instagram i Facebook (w postaci Rolek), YouTube (w postaci Shorts), a nawet Snapchat, Reddit czy Spotify (tak, nie przewidzieliście się). W tym samym czasie TikTok poszedł pod prąd, wydłużając cały czas długość wideo na swojej platformie (w tej chwili do 10 minut), aż teraz całkowicie stawia na długie materiały — i to materiały w wersji premium.

Poznajcie Series — długie wideo na TikToku, za które będziecie musieli zapłacić

Chińska aplikacja ogłosiła Series, czyli nowy format, który ma pozwolić twórcom sprzedawać swoje historii w wersji premium — cokolwiek to znaczy. W tej chwili funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla wybranych twórców, lecz z czasem o Series będzie mógł zgłosić się każdy — o ile oczywiście znajdą się chętni na zapłacenie za przedstawiane treści, gdyż za obejrzenie jakiegokolwiek materiału z tego formatu trzeba zapłacić.

Źródło: Depositphotos

Aplikacja, która należy do firmy ByteDance, zaznacza, iż każda pojedyncza seria może zawierać maksymalnie 80 filmów. Każde wideo może trwać maksymalnie 20 minut, co sprawia, że chińska aplikacja ponownie wydłuża limit jednego materiału. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że 20-minutowy TikTok brzmi dość abstrakcyjnie.

Ile będziemy musieli zapłacić za Series?

Twórcy treści na TikToku sami mogą wybrać cenę swojego Series, lecz maksymalną kwotą jest 190 dolarów — czyli około 840 PLN. Zapłacicie tyle za specjalne TikToki? Treści będzie można kupić za pośrednictwem bezpośrednich linków w filmie lub na profilu twórcy. Warto jednak zaznaczyć, że podobnie jak wszystkie treści na TikToku, filmy z Series również muszą być zgodne ze standardami wytycznych dla społeczności.

Źródło: Depositphotos

Firma zaznaczyła, że twórcy, którzy w tej chwili nie dostali możliwości tworzenia Series, w nadchodzących miesiącach będą mieli szansę na złożenie wniosku o rejestrację do tego programu. Co z zarobkami? Według przedstawiciela aplikacji, przez ograniczony czas twórcy będą otrzymywać 100 procent zarobków z Series (oczywiście po uwzględnieniu opłat za platformę i opłaty manipulacyjne). To jednak sugeruje, że sytuacja z czasem się zmieni:

Ponieważ Series jest we wczesnej fazie, teraz koncentrujemy się na tworzeniu funkcji i słuchaniu opinii naszych twórców, aby ją ulepszyć.

Co uważacie o nowym pomyśle TikToka? Czy tak długi format, do tego za takie pieniądze, może się przyjąć? Osobiście nie mam pojęcia, co twórca musiałby mi zaoferować, żebym za jego Series zapłacił prawie 850 złotych — nawet, jeśli w tej cenie miałbym dostać wszystkie 80 filmów, które w teorii mogą przełożyć się na 1600 minut kontentu, czyli prawie 27 godzin. Dajcie znać, czy uważacie, że to dobry pomysł ByteDance — szczególnie w dobie tego, ile mówi się o ewentualnym banowaniu TikToka… niemal wszędzie.

Źródło

Stock Image from Depositphotos