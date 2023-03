TikTok chce uświadamiać swoich użytkowników przed kontrolowanymi przez rząd mediami

Chińska aplikacja, która w ciągu ostatnich lat osiągnęła potężny, globalny sukces, wprowadziła nowe oznaczenia na filmikach. Te znajdują się na materiałach wideo z kont TVP Sport i Bądźmy Razem TVP. Na dole materiału, pomiędzy nazwą konta a opisem danego filmiku, znajduje się plakietka z napisem „Polskie media państwowe”.

Po kliknięciu w tę plakietkę wyświetla się informacja „Czym są media państwowe?” i TikTok tłumaczy, że rząd kontroluje treści reporterskie na tym koncie. To ma sprawić, że użytkownicy będą mieli szerszą perspektywę i mogą odebrać przedstawione informacje w odpowiedni sposób. Kiedy klikniemy w “Więcej informacji”, wyświetli nam się strona z napisem:

Dlaczego to konto zostało oznaczone etykieta?

Dodajemy etykiety do niektórych kont, aby zapewnić dodatkowy kontekst lub dostęp do rzetelnych informacji na tematy obywatelskie, takie jak zdrowie publiczne i wybory. „Media państwowe” to etykieta, która zachęca widzów do zastanowienia się, z jakiego źródła pochodzą dane informacje. Jest ona wyświetlana przy treściach należących do organizacji medialnych, których decyzje redakcyjne są kontrolowane przez rząd.

Co mam zrobić, gdy zobaczę taką etykietę?

Przerwij przeglądanie i zastanów się, czy to konto jest obiektywne Zastanów się, czy poprzez publikowane treści to konto promuje perspektywę rządu Przyjrzyj się treściom z innych zaufanych kont

Jak sprawdzamy, czy media są kontrolowane przez rząd?

Współpracujemy z niezależnymi, zaufanymi ekspertami w celu ustalenia, czy organizacja może podlegać redakcyjnej kontroli rządu. Dowody mogą obejmować informacje, takie jak misja i cele organizacji medialne), źródła finansowania, struktura właścicielska, wytyczne redakcyjne, zespół redakcyjny i kierownictwo oraz zarząd. Bierzemy również pod uwagę inne rodzaje wpływu wywieranego przez rząd, w tym kontrolę nad tworzeniem i dystrybucja treści.

Organizacje finansowane przez państwo mogą zachowywać niezależność redakcyjną. Bierzemy pod uwagę nie tylko fakt finansowania przez rząd, ale także dowody obiektywności, takie jak ustalone procesy i zabezpieczenia, wspierające niezależność redakcyjną. Dowiedz się więcej o naszej metodologii.

Jeśli organizacja uważa, że została niesłusznie oznaczona etykietą „media państwowe”, może wnieść odwołanie.

Skąd wzięła się taka nowość?

Co się stało, że TikTok zdecydował się na wprowadzenie danej etykiety? Nowość została zaimplementowana kilka tygodni temu, po pilotażu paru profili mediów publicznych w Rosji, Ukrainie i Białorusi. Co jednak ciekawe, jak podaje portal Nowy Marketing, zagraniczne media publiczne nie dostały na statusu „państwowych". Tyczy się to takich kont jak BBC z Wielkiej Brytanii, RTE z Irlandii, LTV z Łotwy czy ZDF z Niemiec.

Czytając oficjalne wytłumaczenie TikToka w tej sprawie, można więc założyć, że w grę wchodzi tutaj kwestia finansowania przez państwo — lecz nie tylko. Najwyraźniej przedstawione dowody obiektywności, odnoszące się do „ustalonych procesów i zabezpieczeń”, stwierdziły, że Telewizja Polska może nie być źródłem obiektywnym.

Na ten moment zdaje się, że żadne inne polskie konto nie posiada takiego oznaczenia. Z ciekawości sprawdziłem, jak sytuacja wygląda na oficjalnych kontach innych dwóch potężnych stacji telewizyjnych — TVN i Polsat — i tam żadna etykieta się nie wyświetla oraz materiały nie są w żaden sposób oznakowane. Jeśli cokolwiek się zmieni w tej kwestii, z pewnością Was o tym poinformujemy.

