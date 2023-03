Reddit też ściąga od TikToka – ta funkcja jest jak plaga

Ja wiem, że TikTok to globalny fenomen, ale jak tak dalej pójdzie, to będziemy oglądać w sieci tylko ludzi wydurniających się do pionowych wideo. TikTokowy jest już YouTube, Instagram, a nawet Spotify i wygląda na to, że niebawem do tego zacnego grona zbliży się też Reddit. Wszystko za sprawą nowej sekcji wideo, która do złudzenia przypominać będzie format z chińskiej platformy.

Lepszy interfejs i nowa sekcja filmów

Reddit poinformował na blogu, że pracuje nad porcją nowości, które mają rzekomo usprawnić korzystanie z serwisu. Mowa między innymi o ulepszonym systemie wyszukiwania treści i komentarzy w postach, bardziej przejrzystym interfejsie i zupełnie nowej zakładce wideo, czyli redditowych rolkach/reelsach.

Źródło: Reddit

Filmy mają wyświetlać się poziomo i póki co wiemy jedynie tyle, że sekcja wideo zostanie udostępniona w aplikacji mobilnej – szczegółów na temat wersji przeglądarkowe jeszcze nie zdradzono.

„Koncentrując się na podstawowych założeniach Reddit, nowi i obecni użytkownicy, wchodząc na Reddita, zostaną powitani lepszymi doświadczeniami i opcjami odkrywania nowych i interesujących treści i społeczności w uporządkowanych przestrzeniach”. – Pali Bhat, kierownik ds. produktu w Reddit

Nowe funkcje mają zostać udostępnione jeszcze w tym roku. Co o nich sądzicie? Czy Reddit ich potrzebuje?

Stock image from Depositphotos