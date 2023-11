TikTok łączy siły z pierwszą polską organizacją factcheckingową w walce z dezinformacją

TikTok z platformy do nagrywania śmiesznych tańców stał się dla wielu młodych głównych źródłem informacji. Z chińską aplikacją jest obecnie trochę jak z X (lub jak kto woli Twitterem) – newsy trafiają tam błyskawicznie, a politycy uprawiają swoje kampanie, dlatego niezwykle ważne jest to, by prezentowane na TikToku treści dalekie były od fałszywych i zniekształcających rzeczywistość. W dobre intencje platformy trudno czasem uwierzyć, ale warto docenić to, że podjęła współpracę z Demagog.org.pl, czyli pierwszą i najdłużej działającą w Polsce organizacją fact-checkingową. Partnerstwo ma na celu eliminowanie filmów potencjalnie wprowadzających w błąd.

Demagog i TikTok na straży faktów

Wybory, wojna za wschodnią granicą, kryzys gospodarczy, a niedawno jeszcze pandemia COVID-19 – gorących tematów, podatnych na manipulację, jest ostatnio wokół Nas w bród, a media głównego nurtu każdego dnia borykają się z dezinformującymi treściami, które trafiają do chłonnych umysłów dzieci i młodzieży. Demagog to pierwsza organizacja fact-checkingowa w Polsce, która – jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie – specjalizuje się w obalaniu fake newsów, weryfikowaniu wypowiedzi i sprawdzaniu obietnic.

To doświadczenie niewątpliwie przyda się TikTokowi, który w swej historii nie raz borykał się z dezinformacją wymykającą się spod kontroli. Demagog będzie odpowiedzialny za monitorowanie polskiego rynku, dostarczanie informacji dotyczących treści pojawiających się w sferze cyfrowej i bezpośredni kontakt z zespołem ds. zaufania i bezpieczeństwa w sytuacji pojawiających się incydentów, dołączając do grona 15 organizacji fact-checkingowy (każda z nich jest sygnatariuszem Kodeksu Zasad International Fact-Checking Network), współpracujących z chińską aplikacją.

„Dla wielu młodych ludzi TikTok jest głównym źródłem informacji, dlatego kwestia wiarygodności treści pojawiających się na tej platformie ma szczególne znaczenie. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie fact-checkingu, aby móc jeszcze skuteczniej walczyć z fałszywymi treściami, które stają się coraz bardziej powszechne w internecie” – Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, Prezeska Stowarzyszenia Demagog

TikTok w procesie fact-checkingowym wykorzystuje między innymi modele uczenia maszynowego, wspierane przez zespoły moderacyjne. W ramach dodatkowego środka ostrożności nieoczywiste przykłady niezweryfikowanych informacji – te, które nie kwalifikują się do usunięcia – są oznaczone banerami ostrzegawczymi.

