Bliscy znajomi będą jeszcze bliżsi. Przynajmniej na Instagramie

Bliscy znajomi na Instagramie

Instagram jakiś czas temu wprowadził funkcję bliskich znajomych. Pozwalała ona na wybór poszczególnych użytkowników, którym mogliśmy udostępniać treści tylko dla nich — nie dla wszystkich osób czy tylko swojego grona obserwujących, ale wyłącznie dla wybranych ręcznie przez siebie ludzi. Do tej pory było to jednak ograniczone do samych Stories; relacji, które znikają po 24 godzinach, lecz niczego więcej. Teraz wreszcie się to zmienia.

Więcej contentu dla bliskich znajomych

Platforma społecznościowa należąca do Mety — firmy, której właścicielem jest Mark Zuckerberg, która jest właścicielem również między innymi Facebooka czy WhatsAppa — postanowiła rozwinąć funkcję bliskich znajomych. Teraz tyczy się to również postów oraz filmików, czyli Rolek, na swoim profilu.

Listy bliskich znajomych użytkowników pozostaną spójne we wszystkich rodzajach postów, niezależnie od tego, czy będą to Storiesy, Reelsy czy posty. W przypadku relacji, gdy ktoś odpowiada, działa to jak wiadomość prywatna — widzimy to tylko my, w swojej skrzynce DM-ów. Jednak w przypadku postów czy Rolek, gdy któryś z użytkowników z kręgu bliskich znajomych polubi lub skomentuje post czy rolkę, to będzie to widoczne dla wszystkich innych osób z tego kręgu. Instagram ogłosił:

Wiemy, że nasza społeczność wykorzystuje już bliskich znajomych jako przestrzeń pozbawioną presji, w której można kontaktować się z najważniejszymi osobami. Mamy nadzieję, że otworzy to więcej możliwości bycia najbardziej autentycznym na Instagramie, mając jednocześnie większy wybór w zakresie tego, kto widzi Twoje treści.

Co sądzicie o rozwinięciu tej funkcji? Zamierzacie wrzucać ekskluzywny content dla swoich bliskich znajomych, czy nie korzystacie w ogóle z tej opcji? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Instagram