TikTok nauczył się nowej sztuczki. Użytkownicy ją pokochają

TikTok to siła, z którą muszą liczyć się już... właściwie wszyscy. O ile jeszcze kilka lat temu można było ją wrzucić do worka "głupich tańców dla młodzieży", o tyle teraz tamtejsza baza treści jest tak zróżnicowana, że takie spłycenie już nie działa.

Muzycy wielokrotnie przekonali się już o sile oddziaływania TikToka. Jeżeli któryś z utworów stawał się tam wiralem, to niemal natychmiast udało mu się wbić do świata szeroko pojętych światów popkultury i mainstreamu. Raczej rzadko kiedy mamy tam możliwość usłyszenia całego utworu, ale... niech was to nie zniechęca. Teraz bowiem wystarczy jedno kliknięcie, by zapisać utwór w pełnej wersji na playliście w najpopularniejszych usługach streamingowych.

Jedno kliknięcie i piosenka z TikToka wyląduje na Twojej playliście

TikTok na iPhone'a doczekał się właśnie nowej funkcji (póki co jednak — mocno ograniczonej regionalnie. Dostępnej na start wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale niebawem ma ona trafić do kolejnych państw), która pozwala na zachowanie jednym kliknięciem utworu na playliście w najpopularniejszych usługach streamingowych. Wśród nich znalazły się Spotify, Apple Music oraz Amazon Music. By zadbać o porządek, możemy to zrobić na nowej playliście lub istniejącej już liście utworów. W lewym dolnym rogu czeka bowiem nowa opcja "Dodaj muzykę", a następnie "Dodaj muzykę do aplikacji". Gdy będziemy z niej korzystać po raz pierwszy — TikTok poprosi nas o wybór usługi streamingowej z której korzystamy i gdzie chcemy tworzyć playlisty. I gotowe!

TikTok jest już najpotężniejszą na świecie platformą do odkrywania i promocji muzyki, która pomaga artystom łączyć się z naszą globalną społecznością, aby zwiększyć zaangażowanie w ich muzykę. — mówi Ole Obermann z TikToka

TikTok stale rośnie w siłę. To widać jak na dłoni

Nie da się ukryć, że TikTok rozwija się na wielu frontach i nie ważne za który się zabiera — idzie mu to wprost doskonale. I tak jak wspomniałem wcześniej: można się śmiać, można nie rozumieć, ale fakty są takie, że to siła którą trudno zatrzymać. I coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie z tego sprawę...

