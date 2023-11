Platforma Facebooka jednak doczeka się tej opcji. To niesamowite, że trzeba było o nią prosić

Serwis społecznościowy bez wiadomości prywatnych brzmi... jak nie do końca dobry pomysł. I Meta, właściciele największych usług tego typu, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Start Threads, określanego mianem "zabójcy Twittera", był jednak tak... słaby, że można mieć w tej sprawie niemałe wątpliwości.

Threads obecnie jest miastem duchów, w którym dzieje się niewiele. Brakuje podstawowych opcji i czuć, że wszystko zostało wypchnięte nieco za szybko w eter, by wykorzystać całe zamieszanie które w wakacje działo się na... trochę jeszcze Twitterze, trochę już X.

Od początku jednak stojący na czele projektu mówili, że Threads nie doczeka się wbudowanej opcji wysyłania prywatnych wiadomości. Była to deklaracja dość... dziwna. By nie powiedzieć, że głupia. Ale najwyraźniej Adam Mosseri postanowił nieco odwrócić kota ogonem i choć faktycznie takiej opcji nie zbudują dla społecznościówki od podstaw, to wkrótce użytkownicy będą mogli wymieniać się prywatnymi wiadomościami.

Źródło: Depositphotos

Threads doczeka się wsparcia prywatnych wiadomości. Wszystko dzięki Instagramowi?

Jak wynika ze świeżych wpisów Mosseri'ego, że budowa systemu wiadomości wydaje się trochę przerostem formy nad treścią. I szkoda na to czasu w obliczu tego, że usługa jest ściśle powiązana z Instagramem... który przecież takowe funkcje posiada. Dlatego też platforma może zrobić z nich użytek.

Mam nadzieję, że uda nam się zaimplementować skrzynkę z Instagrama.

I myślę, że ma to dużo sensu — ale wyłącznie wtedy, gdy faktycznie będzie można ją obsługiwać bezpośrednio z aplikacji Threads. Kolejne rozmienianie się na drobne w sytuacji, w której Meta planuje stworzenie jednego gigakomunikatora z pewnością nie ma większego sensu.

Ale mówiąc o rozwiązaniu "połączenia" wiadomości prywatnych z Instagrama i Threads pojawia się kilka potencjalnych problemów, o których wspomina sam Mosseri. Jednym z najważniejszych pozostaje kwestia powiadomień. Która z aplikacji ma nas powiadomić o przybyciu nowej wiadomości: Instagram czy Threads, jeżeli mamy je zainstalowane obie? Jak wyglądać ma synchronizacja wiadomości w przypadku przełączania się między obiema platformami?

Na ten moment włodarze platformy mają pracować nad jakimś sensownym rozwiązaniem problemów i próbie stworzenia jednego, solidnego, produktu. Ale jak sam Mosseri wspomina, jeżeli strategia oparta na wykorzystaniu Instagramowych wiadomości nie będzie miała za dużo sensu, zostaną im dwie opcje. Zrobienie kopii lustrzanej skrzynki odbiorczej — i pozwolenie użytkownikom martwić się o to, jak rozwiążą problem powiadomień, odczytywania i synchronizacji by się w tym nie pogubić. Albo stworzenie zupełnie nowego modułu, czyli... jeszcze jednego komunikatora. Myślę, że w gruncie rzeczy żadna z nich nie wydaje się zbyt sensowna, a jednocześnie pokazuje że ekipa z Meta mimo wszystko nie do końca przemyślała sobie i rozplanowała całe to przedsięwzięcie. No ale co, wiadomości prywatne być muszą...