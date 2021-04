Legenda, która upadła i powróciła. Poruszający dokument „Tiger” na HBO GO

Dwuczęściowy dokument „Tiger” pokazuje i odkrywa prawdę za tym, jak zawodnik nabrał takiej wprawy. Woods po raz pierwszy uderzał w piłkę w wieku 3 lat, a wraz z wiekiem rosła też intensywność treningów. Jego ojciec, Earl, dostrzegł talent syna i robił wszystko, by go maksymalnie wykorzystać. Earl służył m.in. w Wietnamie w oddziałach Zielonych Beretów i nie sposób nie dostrzec w szkoleniu Tigera wojskowych metod.

Tą, o której mówiono najczęściej, to rozpraszanie i irytowanie Tigera w trakcie przygotowań do uderzenia – początkowo go to drażniło, ale po pewnym czasie uodpornił się i nic, co działo się wokół, nie miało wpływu na jego skupienie. Opanował tę umiejętność do perfekcji, czego dowodem jest jego późniejsza odporność nawet na ból – ze złamaną nogą nie tylko ukończył turniej, ale go przede wszystkim wygrał.

Struktura i kompozycja dokumentu znakomicie opowiadają historię Woodsa

W dokumencie znajdziemy to, na co wszyscy liczą: jedne z najlepszych uderzeń w karierze Tigera Woodsa, ale całość przeplatana jest pobocznymi wątkami, które miały wpływ na ukształtowanie się jego osobowości i charakteru. Nie zdecydowano się na skorzystanie z narratora, bo są nimi występujące w dokumencie osoby ze środowiska zawodnika – nie brakuje wśród nich współpracowników, znajomych i dziennikarzy, którzy przed kamerą komentują wybrane okresy z życia Woodsa. Program oparto na zdjęciach archiwalnych pochodzących z transmisji telewizyjnych, ale także z prywatnej kolekcji rodzinnej Woodsów, dzięki czemu mamy szansę ujrzeć kulisy jego treningów z ojcem czy spotkań towarzyskich.

Całość skonstruowano jak świetny dramat, choć tym razem scenariusz napisało życie. Gdyby nakręcony został fabularny serial na podstawie tej historii, to można by w którymś momencie stwierdzić, że tego rodzaju opowieść była do przewidzenia. Wtedy nikt jednak nie podejrzewał, że znajdujący się na piedestale sportowiec znajdzie się w centrum tylu skandali. Wedle komentujących gości do wszystkiego doprowadziły problemy z dzieciństwa i niedojrzałość emocjonalna, które sprawiły, że Woods pogubił się w życiu dorosłym, dlatego dopuszczał się licznych zdrad, a później uzależnił się od leków. Wszystko po to, by uśmierzyć ból, który pojawiał się coraz częściej. To były jego odskocznie, nad którymi w pewnym momencie stracił kontrolę. Za stworzenie odpowiedniej atmosfery odpowiada w dużym stopniu muzyka skomponowana przez H. Scotta Salinasa, na której wydanie bardzo mocno liczę.

Nie tylko dla fanów golfa. To po prostu świetny dokument i historia warta opowiedzenia