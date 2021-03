Serial Invincible na Amazon Prime Video bardzo mnie zaskoczył. Superbohaterowie mają ludzką twarz

Invincible to świeży serial animowany, który pojawił się w usłudze Amazon Prime Video. Wybaczcie, że nie będę nawiązywał do komiksu, na bazie którego powstał, ale jest on mi kompletnie nieznany. I możliwe, że gdyby nie sugestia znajomych, nigdy bym tej produkcji nie włączył. I teraz bym żałował, bo Invincible ma w sobie mało z klasycznych „kreskówek” o superbohaterach, a jednocześnie pokazuje ich w zupełnie innym świetle.

Serial opowiada o losach nastoletniego Marka Graysona, syna ziemianki i Omni-Mana. Pod tym tajemniczym pseudonimem ukrywa się największy i najpotężniejszy obrońca Ziemi, kosmita z Viltrum, który przybył na naszą planetę by otoczyć ją opieką. W wieku 17 lat u Marka objawiają się moce odziedziczone po ojcu, może więc wreszcie spełnić swoje największe życiowe marzenie i pójść w jego ślady. O ile w ogóle zdoła, bo Omni-Man jest niemal idealny. Przepotężny, z mocami przypominającymi te właściwe dla Super-Mana. Ale nie jest on jedynym obrońcą Ziemi, bowiem na świecie żyją też inni bohaterowie, w tym prawdziwa śmietanka zrzeszająca się pod banderą „Guardians of the Globe”. Obok nich funkcjonują również inne, mniejsze i mniej popularne grupy superbohaterów. Dziwny to świat, a i pseudonimy oraz moce herosów są dość specyficzne, czasem pokraczne, ale ostatecznie skuteczne w walce ze złem. Niestety ktoś w brutalny sposób morduje Obrońców, co całkowicie zmienia ziemską rzeczywistość. Co ważne, jako widzowie będziecie znać oprawcę, a ta wiedza rzuca na kolejne wydarzenia dość specyficzne światło i bardzo mi się ten zabieg podobał.