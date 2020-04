Dokument „Ostatni taniec” ogląda się jak solidny film akcji. Cóż za piękne widowisko!

W przygotowaniach do wspomnianego sezonu oraz w trakcie rozgrywek ekipie Bullsów towarzyszyła ekipa filmowa. Wcześniej nie wyrażano zgody na obecność kamer na treningach czy w szatni, ale wyjątkowość sytuacji doprowadziła do powstania niepowtarzalnej okazji. To dzięki niej mamy dziś okazję zajrzeć za kurtynę i zobaczyć obrazki, w które można by do dziś nie uwierzyć.

„Ostatni taniec” to archiwalne materiały z lat 90. okraszone komentarzem uczestników i świadków tamtych wydarzeń

„Ostatni taniec” to produkcja Netfliksa, która powstała we współpracy ze stacją ESPN. Doświadczenie tych drugich w produkcji sportowych programów widać na każdym kroku. Umiejętnie wykorzystano archiwalne nagrania, po których prowadzą nas uczestnicy lub świadkowie tamtych wydarzeń. Przed kamerą znaleźli się niemal wszyscy kluczowi wtedy zawodnicy i działacze. Nie zabrakło oczywiście samego Michaela Jordana, który nadal umiejętnie zgrywa szczerego do bólu, pomijając lub ukrywając bardziej niewygodne komentarze. To nie oznacza wcale, że nie dowiadujemy się czegoś nowego.