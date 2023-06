Unia Europejska z dużą ostrożnością podchodzi do tematu Sztucznej Inteligencji. Komisja Europejska chce, by treści generowane przez AI były widocznie oznaczane - to pomoże ograniczyć wpływ "fake newsów" na społeczeństwo.

Generatywna Sztuczna Inteligencja na dobre zagościła w naszych życiach. Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się wizją przyszłości, stało się rzeczywistością - i to na tyle szybko, że międzynarodowe społeczności nie zostały przygotowane na tak szybką ekspansję tego typu narzędzi. Największe firmy technologiczne, poza Apple, prezentują swoje własne rozwiązania AI, które mają pomóc nam w codziennych czynnościach - w pracy, i w czasie wolnym. Jednak nie zawsze tego typu narzędzia będą wykorzystywane w dobrym celu - a to już niepokoi Unię Europejską. Przedstawiciele KE spotkali się z sygnatariuszami kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji.

Źródło: Depositphotos

Współpraca między sygnatariuszami i dużą liczbą nowych organizacji chcących podpisać nowy kodeks postępowania pokazuje, że stał się on skutecznym i dynamicznym instrumentem walki z dezinformacją. Postępy w kluczowych aspektach są jednak nadal zbyt powolne, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązanie problemu prokremlowskiej propagandy wojennej lub niezależnego dostępu do danych. Kodeks powinien również zacząć zajmować się nowymi zagrożeniami, takimi jak niewłaściwe wykorzystanie intelektualnej sztucznej inteligencji. Przygotowując się do wyborów do UE w 2024 r., wzywam platformy do zwiększenia wysiłków na rzecz zwalczania dezinformacji i rozwiązania problemu rosyjskiej manipulacji informacjami, co ma miejsce we wszystkich państwach członkowskich i językach, zarówno dużych, jak i małych.

- mówiła kilka dni temu Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości, Vera Jurova. Zwróciła się też do się do największych platform technologicznych, jak Google, Facebook, YouTube czy TikTok, by firmy wprowadzały w swoich usługach oznaczanie zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Co ciekawe, o dodatkowe regulacje generatywnej AI zabiega szefostwo OpenAI - firmy, od której całe "szaleństwo" związane z chatbotami się rozpoczęło.

Sztuczna Inteligencja w Unii Europejskiej. Komisja chce większych regulacji

Kodeks dobrych praktyk to za mało i potrzebne są dodatkowe przepisy, które regulowałyby wykorzystywanie Sztucznej Inteligencji na obszarze Unii Europejskiej. Kiedy mielibyśmy spodziewać się konkretnych przepisów, do których musieliby się dostosować dostawcy rozwiązań generatywnej AI? Komisja Europejska tego nie zdradza. Wiadomo natomiast, że prace nad AI Act trwają i mają być sfinalizowane przed końcem roku. Vera Jurova odniosła się również do ostatnich kroków Twittera, który oficjalnie wycofał się z unijnego kodeksu walki z dezinformacją, pod którym w przeszłości podpisały się jedne z największych firm technologicznych na świecie. Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości zwraca uwagę, że firma może spodziewać się większej kontroli regulacyjnej.

Opuszczając Kodeks, Twitter przyciągnął wiele uwagi, a jego działania i zgodność z prawem UE będą pilnie i energicznie analizowane.

- powiedziała Jourova. Już kilka tygodni temu pojawiły się sygnały, że jeśli Twitter nie będzie uznawał europejskich przepisów związanych z dezinformacją, firma będzie musiała pożegnać się z naszym rynkiem. Okazuje się bowiem, że wspomniany wyżej kodeks to nie wszystko. Od sierpnia obowiązywać będą przepisy Aktu o usługach cyfrowych (DSA). I to właśnie on wprowadza dodatkowe narzędzia i mechanizmy narzucające na największe platformy internetowe konieczność przeciwdziałania i szybkiego reagowania na pojawiające się w sieci materiały o charakterze dezinformacyjnym.

Stock image from Depositphotos