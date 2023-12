Pogromca Twittera zadebiutuje w Polsce. Wiemy kiedy

Threads to miejsce, w którym społeczności spotykają się, aby omówić wszystko, od tematów, które Cię interesują dzisiaj, po to, co będzie modne jutro. Niezależnie od tego, co Cię interesuje, możesz obserwować i łączyć się bezpośrednio ze swoimi ulubionymi twórcami i innymi, którzy kochają te same rzeczy - lub zbudować własną lojalną grupę obserwujących, aby dzielić się pomysłami, opiniami i kreatywnością ze światem.

- już przed premierą nowego serwisu społecznościowego wiele mówiło się o tym, że będzie to pogromca Twittera (obecnie X). Z tych zapowiedzi nic nie wyszło. Choć nowy produkt Mety ma nieco ponad 30 milionów aktywnych użytkowników każdego miesiąca (z bazą użytkowników przekraczającą 130 mln osób), tak zapewne brak Threads w Europie odbija się na jego zainteresowaniu. To zmieni się jeszcze w tym roku, gdyż firma odpowiedzialna m.in. za Facebooka czy Instagram, ma być gotowa na uruchomienie swojego serwisu w UE jeszcze w tym miesiącu.

Co ciekawe, według informacje The Wall Street Journal, Threads w Europie będzie działał nieco inaczej niż na innych rynkach. Chodzi tu przede wszystkim możliwość przeglądania treści bez logowania się na konto - miał to być jeden z wymogów stawianych przez europejskich regulatorów, którzy nie dopuścili Threads do funkcjonowania w UE wraz z jego lipcowym debiutem na świecie. Możliwość przeglądania, wpisów, multimediów i innych treści bez konieczności logowania miało być warunkiem koniecznym do dopuszczenia platformy w Europie. Oczywiście każdy zainteresowany będzie mógł założyć swoje własne konto - połączone z Instagramem, by móc dzielić się na Threads swoimi wpisami.

Co ważniejsze, rezygnacja z konta Threads nie będzie oznaczała jednoczesnego skasowania konta na Instagramie (co miało miejsce jeszcze kilka dni temu i wzbudzało wielkie kontrowersje). Szefostwo Instagrama potwierdziło, że usunięcie profilu w Threads nie spowoduje usunięcia konta na Instagramie. Warto jednak dodać, że usunięcie konta na Instagramie spowoduje również usunięcie profilu w Threads, ponieważ podlega on Twojemu kontu na Instagramie.

Threads w Europie jeszcze przed końcem roku. Czym jest platforma i kiedy z niej skorzystamy?

Threads to nowy pomysł Mety na mikroblogi i platformę społecznościową, który powstał z myślą o tych, którzy zrezygnowali z Twittera (obecnie X) i szukali dla siebie nowego miejsca. Projekt rozwinął się stosunkowo szybko i od pierwszych plotek i przecieków nie minęło dużo czasu, by serwis został uruchomiony. Choć początkowo spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, brak dostępu w Europie sprawił, że z potencjalnego kandydata na pogromcę Twittera stał się jednym z wielu - bo trzeba przypomnieć, że wcześniej po odchodzących użytkowników Twittera sięgały inne mikroblogi, w tym Bluesky, czy Mastodon. Żadnemu jednak nie udało się odnieść ogromnego sukcesu, choć mają swoją wierną bazę użytkowników.

Według informacji podawanych przez Wall Street Journal udostępnienie Threads w Unii Europejskiej ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu - na kilka, kilkanaście dni przed końcem roku. Nie podejrzewam, by Meta czekała do Bożego Narodzenia z uruchomieniem swojej nowej platformy w krajach europejskich. Choć na ten moment serwis wciąż nie jest u nas dostępny, źródła podają, że może to się zmienić już przyszłym tygodniu. Warto więc trzymać rękę na pulsie i monitorować sytuację. Obecność Threads w naszym kraju oraz w innych państwach europejskich z pewnością przełoży się na zwiększone zainteresowanie platformą.