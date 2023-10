Mądrzejszy i wygodniejszy. Taki stał się właśnie ChatGPT

ChatGPT to już część naszego codziennego życia

Jeszcze blisko rok temu wizja tego, że sztuczna inteligencja będzie za nas wykonywać jakieś zadania, będzie w stanie interpretować nie tylko tekst, ale nawet obraz, a także osiągać przyzwoite wyniki w testach sprawdzających inteligencję modelu językowego AI, była czystą abstrakcją. Chatboty jednak bardzo szybko stały się elementem naszej codzienności, co w znacznym stopniu odczuł każdy.

Źródło: Depositphotos

Znacznej większości z nas zdarzyło się korzystać z usług chatbota chociaż raz (i zapewne zazwyczaj było to faktyczne wyręczenie nas z jakiegoś obowiązku) — można wręcz przyznać, że obecnie trudno by było ani razu z tego nie skorzystać. ChatGPT od OpenAI, Bing AI, Google Bard, a nawet Copilot w Windowsie — chatboty są już wbudowane w systemy operacyjne czy w przeglądarki, co sprawia, że od sztucznej inteligencji nie da się uciec. Pomoc w programowaniu (były przypadki, że ludzie z zerową informatyczną wiedzą potrafili stworzyć grę tylko dzięki ChatGPT), wyręczanie uczniów w zadaniach domowych, pisanie promptów do Midjourney czy integracja Binga z DALL-E 3… można tak wymieniać bez końca. OpenAI stale opracowuje nowe aktualizacje i właśnie ogłosiła nowości, które nadejdą do ChatGPT.

ChatGPT z mnóstwem nowości. Chatbot będzie jeszcze bardziej przydatny

Zapalony użytkownik ChatGPT o pseudonimie luokai na Threads opisał dokładnie wszystkie zmiany w ChatGPT testowane w tej chwili i stwierdził, że mogą one mieć duże znaczenie w sposobie korzystania z narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. lukoaia w kwestii nowościod OpenAI można porównać do Leopeva64, który jest jednym z najbardziej zaufanych insiderów w kwestii przeglądarek internetowych i zasłynął ze swoich raportów na Reddicie.

Wszystkie nowości podane przez informatora są obecnie dostępne w wersji beta, lecz zakłada się, że wkrótce trafią do wszystkich użytkowników — z tym, że docelowo mają dotyczyć posiadaczy płatnego abonamentu ChatGPT Plus, który za 20 dolarów amerykańskich miesięcznie daje dostęp do modelu językowego GPT-4.

Koniec z kopiowaniem zawartości plików — ChatGPT będzie sam je odczytywał

Dla wielu użytkowników najważniejszą nowością będzie fakt, że OpenAI testuje możliwość, dzięki której można przesyłać różne pliki do chatbota, które ten będzie mógł analizować i na ich podstawie wypełniać polecenia czy odpowiadać na pytania. Sam luokai zaprezentował, jak ChatGPT może wziąć na warsztat plik PDF przesłany przez użytkownika, a następnie poprawnie odpowiadać na pytania, które dotyczą zawartości tego dokumentu.

Źródło: OpenAI

Inspiracje w sprawie obrazów i automatyczne tryby

Wczesna wersja nowego ChatGPT jest zdolna także do tworzenia obrazów na podstawie zdjęcia przesłanego przez użytkownika. To może wpłynąć na to, że pomożemy chatbotowi się „zainspirować” i trafniej pokazać mu, na jakim wyniku mniej więcej nam zależy — a to przełoży się na to, że sztuczna inteligencja będzie mogła łatwiej generować treści, których oczekujemy, bez konieczności polegania wyłącznie na opisywaniu przykładów czy promptowania — bo nadal jest z tym różnie.

Źródło: ChatGPT

ChatGPT ponadto będzie wkrótce mógł przełączać tryby bez udziału użytkownika — a to kolejny aspekt, który wpłynie na wygodę. Na ten moment musimy dokładnie określić ChatGPT, jakiego trybu chcemy używać, jednak w najnowszej becie ChatGPT jest w stanie automatycznie określić tryb na podstawie naszej rozmowy z chatbotem. Dzięki temu będzie wiedział, kiedy ma generować kod w języku programistycznym lub kiedy ma użyć DALL-E do wygenerowania obrazu. Co o tym sądzicie?

Źródło: luokai / Threads

Stock Image from Depositphotos