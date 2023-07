Konkurencja Twittera nie w Europie? Threads z problemami przed premierą

Twitter nie ma ostatnio najlepszego czasu - a wszystko przez wprowadzenie w ostatnim tygodniu wielu ograniczeń. Choć przedstawiciele platformy starają się jak mogą, by wytłumaczyć tak radykalne działanie, wielu użytkowników ma zwyczajnie dość i szuka alternatyw. Choć na rynku mamy kilka podobnych do Twittera serwisów (Mastodon, czy Bluesky) w ostatnich dniach najwięcej zainteresowania budzi Threads - nowy projekt ekipy odpowiedzialnej za Instagram. To aplikacja społecznościowa, która ma szansę przyciągnąć uwagę tych, którzy z Twittera chcą zrezygnować ze względu na ograniczenia dla niezalogowanych użytkowników, limity wyświetleń i coraz dalej idące naciski wymuszające płacenie za Twitter Blue.

Threads to miejsce, w którym społeczności spotykają się, aby omówić wszystko, od tematów, które Cię interesują dzisiaj, po to, co będzie modne jutro. Niezależnie od tego, co Cię interesuje, możesz obserwować i łączyć się bezpośrednio ze swoimi ulubionymi twórcami i innymi, którzy kochają te same rzeczy — lub zbudować własną lojalną grupę obserwujących, aby dzielić się pomysłami, opiniami i kreatywnością ze światem.

Meta kuje żelaza póki gorące i przygotowuje się do premiery Threads, która ma nastąpić jutro - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. A co z Europą? Wygląda na to, że użytkownicy z państw unijnych będą musieli jeszcze trochę poczekać. Jak podaje serwis Independent.ie, Threads nie zawita do Irladnii (ani innego kraju UE) w najbliższym czasie. Rzecznik irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (DPC) powiedział, że organ kontaktował się w sprawie nowej usługi i że nie zostanie ona wdrożona w UE "w tym momencie".

Powodem są obawy o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników i brak egzekwowania, na ten moment, przepisów związanych z RODO. Threads, według informacji z App Store, zbiera i przetwarza wiele informacji na temat użytkowników: od tych związanych z naszym zdrowiem i aktywnością, poprzez zakupy, informacje finansowe, dane kontaktowe, historię wyszukiwania i przeglądania, identyfikatory i dane użycia.

Threads poza Europą. Co z dostęp do nowej aplikacji?

Źródło: Depositphotos

Nie brakuje jednak komentarzy, że to strzelanie w kolano w wykonaniu Unii Europejskiej i ograniczanie konkurencji. A wszystko przez przekombinowane zasady i przepisy związane m.in. z ochroną danych użytkowników sieci, które mają być zbyt wyśrubowane. To jednak nie pierwszy przypadek, gdzie Unia blokuje dostęp do systemów i serwisów nagminnie i prawie bez żadnej kontroli zbierają i przesyłają dane Europejczyków, by później przetwarzać je w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy przypomnieć ostatnie problemy Google na tym polu, które wciąż nie może uruchomić swojego bota AI w krajach unijnych.

Choć firma ciągle wprowadza nowe rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję, tak użytkownicy z Europy (poza UK) mogą tylko patrzeć i zazdrościć. Tak też będzie w przypadku Threads - przynajmniej na ten moment. Choć w sieci pojawiły się sygnały, że nowa aplikacja pojawi się u nas w najbliższy piątek - dzień po premierze w USA i innych krajach, informacje przekazane przez irlandzkiego regulatora dają do zrozumienia jasno, że tak się nie stanie.