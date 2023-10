Spotify Supremium bez tajemnic. Muzyka HiFi to dopiero początek

W lutym 2021 r. Spotify szumnie ogłosiło, że pracuje nad wprowadzeniem do swojej platformy wsparcia dla muzyki o bezstratnej jakości dźwięku. Zapowiedzi te spotkały się ze sporym entuzjazmem ze strony społeczności - tym bardziej, że muzykę HiFi zaczęła już oferować konkurencja. Jednak na zapowiedziach się skończyło. Firma nabrała wody w usta i niczego więcej nie powiedziała. Dziś, kilka lat później, wciąż możemy mówić wyłącznie o obietnicach - przynajmniej oficjalnie. Z pomocą przychodzą jednak sami zainteresowani użytkownicy platformy, którzy lubią wyzwania i grzebią w kodzie aplikacji w poszukiwaniu ciekawostek i wskazówek związanych z kierunkiem, w którym podąża Spotify. I tak też jest w przypadku planu obejmującego muzykę w bezstratnej jakości dźwięku. Pierwsze szczegóły dotyczące abonamentu Supremium pojawiły się kilka miesięcy temu dzięki informacjom, do których dotarł Bloomberg. W ostatnich tygodniach znów zrobiło się głośno o tym planie - głównie za sprawą przecieków i informacji zaszytych w aplikacji do słuchania muzyki. Czego się dowiadujemy?

Przede wszystkim Spotify Supremium oferować będzie muzykę z bezstratną jakością dźwięku z maksymalną rozdzielczością 24 bitów. Jednak jakość HiFi to dopiero początek tego, na co pozwoli najwyższy plan. Według najnowszych informacji przekazanych zamieszczonych przez Chrisa Messina w serwisie społecznościowym Threads (który wciąż nie jest dostępny w Polsce), plan ten oferować będzie:

Your Sound Capsule - to nowa funkcja, co do której nie znamy żadnych szczegółów. Możliwe, że będzie to nieco przeprojektowane "Spotify w butelce"

zaawansowane miksowanie list odtwarzania

zarządzanie listami odtwarzania z wykorzystaniem AI

statystyki na wzór serwisu Last.fm

20-30 darmowych godzin słuchania audiobooków

Spotify Supremium. Kiedy premiera nowego planu?

Najważniejsze pytanie nie ma jednak jeszcze odpowiedzi. Kiedy nowy plan pojawi się w ofercie platformy? Tego nie wie nikt, jednak częstotliwość pojawiających się przecieków i informacji pochodzących bezpośrednio z aplikacji wskazuje, że może to się odbyć już niedługo! Tym bardziej, że kilka tygodni temu, w kodzie aplikacji Spotify znalazły się informacje związane z samym planem, w tym prawdopodobna jego cena - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, która ma wynosić 19,99 dolarów.

Z perspektywy Polski daje nam to ok. 87 zł (w bezpośrednim przeliczeniu bez uwzględnieniu podatków) i trzeb przyznać, że to bardzo dużo jak na jeden abonament. Warto jednak pamiętać, że Spotify dostosowuje swoje cenniki do lokalnych warunków. W Stanach Zjednoczonych plan premium kosztuje 10,99 dolarów miesięcznie (po ostatniej podwyżce), w Polsce trzeba zapłacić 19,99 zł (podwyżki w naszym kraju nie było). Można więc zakładać, że Supremium będzie u nas kosztował w graniach 30-40 zł miesięcznie. A jak to wypada na tle konkurencji?

Tidal HiFi oferujący dostęp do muzyki w jakości 16 bit, 44,1 kHz kosztuje 21,99 zł/miesiąc. Za plan pozwalający na słuchanie audio w jakości do 24 bit, 192 kHz wraz z formatami HiRes FLAC, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio, FLAC i Master Quality Authenticated (MQA) trzeba zapłacić miesięcznie 39,99 zł. Apple Music oferujące muzykę w jakości Lossless (maksymalna rozdzielczość 24 bitów przy 48 kHz) oraz Hi-Res Lossless (maksymalna rozdzielczość 24 bitów przy 192 kHz) to koszt 21,99 zł miesięcznie.

Interesuje was oferta Spotify Supremium zawierająca m.in. muzykę z bezstratną jakością dźwięku, rozwiązania wykorzystujące AI, lepsze zarządzanie listami odtwarzania oraz 30 godzin słuchania audiobooków? Dajcie znać w komentarzach!