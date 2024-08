Wspominałem jakiś czas temu że Threads, dość niespodziewanie, stało się moim ulubionym medium społecznościowym. Dalekie jest od ideału, to fakt, ale to właśnie ono bez jakichkolwiek filtrów i konfiguracji zna mnie na tyle dobrze, że zamiast serwować materiały pełne hejtu (tak X, dawniej Twitterze, to o tobie) czy głupie memy które w ogóle mnie nie śmieszą (nie mam na tyle cierpliwości, by wytresować TikToka) — podsuwa mi od początku wyłącznie treści które mnie interesują. I może faktycznie w tej walce jest dość nierówny, bo w dużej mierze bazuje na tym, w co klikam i co obserwuję na Instagramie. Ale fakty są takie, że od wejścia serwuje mi dobre treści i fajne dyskusje na poziomie. I, o dziwo, w ostatnim czasie jest lepszą platformą do zdjęć, niż jego starsze rodzeństwo które rozkochało w sobie świat jako platforma do dzielenia się fotografiami właśnie.

Jako że z Threads korzystam na co dzień - znam wady i zalety platformy. I nie da się ukryć, że jej początki były niezwykle skromne. Debiut w wybranych regionach świata, brak wersji w przeglądarce i bardzo biedne opcje. Z czasem zaczęło ich przybywać - ale do ideału jeszcze daleko. Meta jednak konsekwentnie, krok po kroku, rozwija swoją platformę — na co idealnym dowodem przykładem jest zapowiedź szeregu nowych funkcji, które zmierzają do platformy.

Threads doczeka się nowych opcji. Oto co wkrótce zawita na platformie

Meta jest dość oszczędna w kwestii aktualizacji Threadsów, ale widocznie nareszcie mają chwilę by wysłuchać prośby użytkowników i zaserwować szereg opcji, które uczynią narzędzie poważniejszym. A co ważne: X (dawniej Twitter) nie będzie ich zostawiał daleko w tyle.

Przede wszystkim twórców ucieszą narzędzia analityczne, które w czytelny sposób przedstawią zasięgi ich wpisów wraz z bardziej szczegółowymi danymi. W tym danymi demograficznymi użytkowników, do których trafił wpis i którzy weszli w interakcję z nim.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Bowiem, na wzór Instagrama, Threads niebawem doczeka się opcji tworzenia i zapisywania szkiców, które następnie można będzie opublikować jednym kliknięciem. Aby publikowanie na Threads uczynić jeszcze łatwiejszym - Meta umożliwi także planowanie wpisów.

Aby jednak nie było zbyt kolorowo, w pierwszej kolejności nowe opcje trafią wyłącznie do wersji w przeglądarce. Dopiero w przyszłości mają pojawić się także w aplikacjach mobilnych. Z dwojga złego - myślę jednak, że to dobra decyzja. Planowanie i większe zadania łatwiej wykonywać z poziomu komputera, niż niewielkiego ekranu smartfona.

Nie, Threads jeszcze nie grozi Twitterowi. Ale w przyszłości... kto wie?

Miał być wielki pogromca Twittera. I kto wie - może kiedyś Threads faktycznie się nim stanie. Póki co jednak jest ciekawą platformą, która każdego dnia odnotowuje 28 milionów aktywnych użytkowników. Jeszcze kilka funkcji i słabych akcji ze strony nowych właścicieli Twittera i kto wie, może faktycznie to właśnie Threads stanie się nową siłą w tego typu social mediach?

