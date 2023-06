Rząd chce walczyć z zagranicznymi dyskontami w Polsce, pomogą media publiczne i UOKiK

Trafiłem dziś na ustalenia serwisu Cashless.pl, odnoszącego się do niedawnego spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z przedstawicielami sieci polskich sklepów spożywczych. Ustalenia serwisu dotyczyły dokładnie, kto w tym spotkaniu uczestniczył lub nie, ale moją uwagę przykuł inny poruszany na tym spotkaniu wątek.

Jak czytamy w serwisie Cashless.pl, komunikat ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi o przedmiotowym spotkaniu datowany jest na 21 czerwca. Dotyczyło ono wsparcia sieci polskich sklepów spożywczych w postaci stworzenia platformy online do sprzedaży ich produktów w ramach państwowego holdingu Krajowej Grupy Spożywczej.

Testy tej platformy podobno już trwają i ich wyniki są obiecujące, a w rezultacie ma ona stworzyć istotną przewagę konkurencyjną nad zagranicznymi sieciami i dyskontami, które to jak wiemy mają już mocno rozbudowaną sprzedaż online. Według ustaleń serwisu Cashless.pl w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

Krajowego Związku Spółdzielni,

Grupy Zakupowej HIT,

Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego SOT,

sieci sklepów Grześ, Mirabelka, Top Market oraz Polskiej Sieci Handlowej Pokusa

Kogo zabrakło? O spotkaniu nie został poinformowany Społem, sieci reprezentowane przez Polską Izbę Handlu oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Co jednak ze wspomnianym wątkiem? Odszukałem ten komunikat na stronach ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, i moją uwagę zwrócił ten oto zapis z tego spotkania:

Przedstawiciele środowiska polskich sklepów spożywczych poruszyli też sprawę kar finansowych nakładanych na zagraniczne dyskonty przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Podkreślił, że ogromne dochody dyskontów powodują, że kary te nie są przez nie odczuwane. Tym bardziej, że informacje na ten temat przeważnie nie docierają do konsumenta.

Pomysł, aby temu zaradzić, to zaangażowanie mediów publicznych. Mogłyby one zdaniem środowiska zadbać o informowanie konsumenta o karach i naruszeniach zagranicznych sieci handlowych i dyskontów. Minister Telus zapewnił, że skontaktuje się w tej sprawie z dyrekcją UOKiK.

UOKiK dwoi się i troi w informowaniu o tych karach w nowych mediach, że wspomnę tylko wczorajszy komunikat:

Jednak o ile komunikaty UOKiK rzeczywiście mają charakter informacyjny, to w mediach publicznych - które z tego słyną, obawiam się, że będzie do tego dorabiana daleko idąca ideologia typu: Biedronka zła i niedobra, bo zagraniczna i oszukują - kupujcie tylko w polskich sklepach.

Stock Image from Depositphotos.