Jak zapewne wiecie, w dużej części świata (jednak póki co nie w Europie) zadebiutował nowy serwis Facebooka, który ma odebrać użytkowników Twitterowi. Usługa nazywa się Threads i póki co wydaje się cieszyć sporym zainteresowaniem. Sam Zuckerberg mówi o tym, że w pierwszych 7 godzinach od uruchomienia w Threads zalogowało się ponad 10 milionów osób.

Udane wprowadzenie na rynek takiej usługi, która ma konkurować na rynku, na którym nikt oprócz Twittera za bardzo sobie nie poradził, jest na pewno wyzwaniem, a ułatwienie użytkownikom korzystania z nowej apki z pewnością powinno być priorytetem. Dlatego też decyzja podjęta przez zarząd Facebooka jest dla mnie tym bardziej nielogiczna.

Threads zespawane z Instagramem. Usuwasz jedno - tracisz też drugie

Jak wiadomo, żeby móc zarejestrować się w Threads, trzeba użyć swojego konta na Instagramie i bez tego nie da się z nowej usługi skorzystać. Jednak osoby, które chcą założyć tam konto być może powinny się dwa razy zastanowić, czy naprawdę chcą to robić. Jak się bowiem okazuje - konto na Instagramie to nie tylko wejściówka do Threads. Po zalogowaniu się dwa konta zostają ze sobą na stałe złączone.

Przez to, jeżeli chce się usunąć swoje konto na portalu, zostanie ono usunięte... razem z kontem na Instagramie. Nie ma szans, by nie było to celowe działanie Zuckerberga, prawdopodobnie aby móc się pochwalić liczbą zarejestrowanych użytkowników. Jestem przekonany, że wiele osób założyło tam konto z czystej ciekawości, żeby sprawdzić, jak to wygląda (podobnie z resztą jak np. na portalu Donalda Trumpa).

Źródło: The Verge

Jednak aby uchronić się przed falą usuwania kont (która zawsze ma miejsce, kiedy ludzie którzy "tylko chcieli zobaczyć jak to wygląda" się wykruszają) i związaną z tym złą prasą, taka możliwość została co prawda nie zabroniona, ale zapewne nikt przy zdrowych zmysłach nie poświęci swojego konta na Instagramie, żeby to zrobić. Jeżeli więc ktoś myśli, czy warto założyć tam konto dla samego spróbowania, kiedy Threads będzie już dostępne w Polsce, radzę się dwa razy nad tym zastanowić.

Aplikacja Threads nie mogła natomiast wymarzyć sobie lepszego momentu na premierę. Jej największy rywal - Twitter - wprowadził właśnie szereg bardzo mocnych ograniczeń, które spotkały się z bardzo silnym odzewem ze strony użytkowników i to do tego stopnia, że Musk z części zmian się wycofał. Jednak niesmak zdecydowanie pozostał i może być jednym z powodów tak dużego zainteresowania produktem Facebooka.

Założylibyście tam konto?