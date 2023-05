Cybertruck siekierą ciosany

Elon Musk cały czas skrzętnie ukrywa wnętrze Cybetrucka. Podczas ostatniego dnia inwestorskiego, samochód owszem był prezentowany, ale nie można było zajrzeć do środka. Okazuje się jednak, że niektórym nie tylko się to udało, ale nawet pozwolono na zrobienie fotografii, która trafiła teraz na forum posiadaczy Cybetrucka (tak, mnie też dziwi jak mogło powstać forum posiadaczy samochodu, którego nie ma w sprzedaży. Zdjęcie jest całkiem ciekawe z wielu powodów. Widać na nim na przykład jak długa jest półka pod przednią szybą i jak bardzo będzie musiała ona utrudniać manewrowanie tym samochodem. Całe szczęście powinny pomóc kamery, ale życzę powodzenia jak ktoś będzie chciał umyć przednią szybę od środka ;-).

Tesla podobnie jak w innych swoich pojazdach, zrezygnowała z ekranu przed kierowcą, a w zamian za to zamontowała duży tablet na środku deski rozdzielczej, jaki znamy chociażby z Modelu 3/Y. Pod tym względem nie ma dużego zaskoczenia. Na zdjęciu widać też podłokietnik z obszernym schowkiem, co jest nieco intrygujące, bo Elon zapowiadał, że w pierwszym rzędzie będzie 3 siedzenia. Wygląda jednak na to, że ten pomysł zarzucono na rzecz bardziej tradycyjnego układu. Wreszcie ciekawie wygląda też kierownica, która nie jest podobna do niczego obecnie stosowanego w Tesli. Wygląda nieco jak połączenie wolantu z Modelu S Plaid z tradycyjną kierownicą. Co więcej mamy nie tylko charakterystyczne dla Tesli pokrętła ale również dotykowe/fizyczne przyciski, które powinny przyśpieszyć korzystanie z niektórych funkcji w systemie inforozrywki.

Poza tym jak można się było domyślać, wnętrze odpowiada ostrym, zewnętrznym kształtom całego nadwozia. Mam wręcz wrażenie, że cały kokpit był ciosany siekierą, a później tylko dla niepoznaki pokryty miękkimi materiałami, żeby jednak jakoś wyglądał ;-). Pewnie taki ascetyczny design spodoba się miłośnikom Cybertruck, ale na pewno nie będzie on kandydował do miana najładniejszego wnętrza roku. Trudno też na tym etapie oceniać spasowanie czy jakość zastosowanych materiałów, kierownica np. nie wygląda zbyt przyjemnie. Powiedziałbym, że przypomina mi tanie, koreańskie samochody z lat 90-tych poprzedniego wieku z tym ich tandetnym plastikiem, ale może to tylko moje mylne wrażenie.

Nie zmienia to jednak faktu, że Cybetruck wydaje się już skończonym projektem i teraz faktycznie, jedyne co pozostało Tesli, to wdrożyć ten model do masowej produkcji. Ze względu na zastosowane materiały nie będzie to pewnie łatwe, ale na tym etapie większość problemów jest już pewnie rozwiązanych i chyba już niewiele stoi na przeszkodzie aby ten futurystyczny pojazd trafił na drogi. Pewne jest, że wiele osób tylko na to czeka.

źródło: Cybertruck Owners Club