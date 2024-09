Tony Hawk's Pro Skater - czyli seria zręcznościowych gier wideo o jeździe na deskorolce z legendą tego sportu w tytule - to prawdziwa klasyka, której pierwszym częściom niewielu ma cokolwiek do zarzucenia. Powrót do pierwszych odsłon wciąż jest względnie bezbolesny i daje od groma frajdy - ale jeśli ktoś woli bardziej uwspółcześnione wersje klasyków, to przecież w 2020 otrzymaliśmy całkiem nienagannie wykonane remake'i: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. I choć sam czerpałem z nich sporo frajdy, to wielu graczy było niezadowolonych na tyle... że wielu ma nadzieję, że Activision rozważa kolejne podejście do odrestaurowania klasyki?

Tony Hawk's Pro Skater: Activision szykuje się do świętowania 25-lecia serii?

Kilka dni temu w Activision zmieniło w social mediach branding na wszędobylskie grafiki informujące o 25-leciu serii Tony Hawk's Pro Skater. Póki co: tylko tyle i aż tyle. Ale to w zupełności wystarczyło wygłodniałym, nostalgicznym, graczom, by rozpocząć spekulacje na temat tego, w jaki sposób firma będzie chciała podejść do świętowania ćwierćwiecza gier które na lata zdefiniowały gatunek.

Szczerze mówiąc - jakoś nie widzę kolejnego remake'u tych samych gier - co najwyżej ich kontynuacji. Ale kto wie. Trudno jednoznacznie wykluczyć, że firma nie schyli się po tego samograja i nie wypuści raz jeszcze uwielbianych produkcji. W końcu to jedna z tych serii, którą gracze zawsze kupią. Bo nie ważne w co są akurat wciągnięci - krótka rundka (albo kilka) w THPS jeszcze nikomu nie zaszkodziła ;-).