PlayStation 5 Pro jeszcze w tym roku. Znamy cenę i datę premiery

PlayStation 5 Pro już w tym roku

Jak wynika z kolejnych przecieków dotyczących konsoli PlayStation 5 Pro, jej prezentacja może mieć miejsce już w następnym tygodniu. Szczegóły powinny pojawić się na blogu PlayStation, a bardzo prawdopodobne jest, że całemu wydarzeniu będzie towarzyszyć konferencja State of Play, w trakcie której poznamy pierwsze tytuły przygotowane z myślą o nowej konsoli. Niestety gracze będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo według tych samych źródeł, PlayStation 5 Pro trafi do sklepów dopiero na gwiazdkę - 6 grudnia 2024 roku. Z drugiej strony daje to więcej czasu aby odłożyć potrzebną kwotę, bo tanio niestety nie będzie.

Jak wynika z opublikowanego powyżej obrazka, PlayStation 5 Pro z napędem blu-ray będzie kosztować 699,99 USD, co w Polsce może przełożyć się na kwotę w okolicach 3000 złotych. Wersja "cyfrowa", czyli bez napędu będzie o 100 USD tańsza, co też nie jest dużym pocieszeniem. Obecnie PlayStation Slim Digital Edition wycenione jest na 449 USD, a wersja z napędem na 499 USD, co w Polsce przekłada się na ceny odpowiednio 2099 zł i 2349 zł. Wygląda więc na to, że upgrade konsoli nie będzie tani, choć to pewnie i tak nie powstrzyma najbardziej zagorzałych graczy.

Jeśli zaś chodzi o samą specyfikację, to PlayStation 5 Pro ma zostać wyposażone w procesor AMD bazujący na architekturze Zen 2 taktowany zegarem 3.9 GHz oraz całkiem nowy układ graficzny AMD korzystający z architektury RDNA3 oferujący wydajność 33,5 TFlops. W pakiecie znajdzie się też 16 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 576 GB/s, co w sumie powinno dać około 50% wzrost wydajności. Nowa konsola wprowadzi też obsługę technologii PlayStation Spectral Super Resolution, która podobnie jak FSR w kartach AMD, pozwoli na podniesienie liczby klatek bez widocznego spadku jakości. Mowa jest o graniu w 120 fps nawet w rozdzielczości 4K. Nowy układ graficzny zapewni też większą wydajność w ray-tracingu.

Na potwierdzenie tych plotek nie będziemy prawdopodobnie czekać zbyt długo, oficjalna informacja ma pojawić się 9 września.