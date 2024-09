Nie dalej niż rano pisałem, że premiera "Concord" od PlayStation Studios okazała się ogromną wpadką. Nie zagrało na tyle dużo elementów, że gra... właściwie od wejścia nikogo specjalnie nie interesowała. Wspominałem też wówczas, że nie jest to projekt nie do uratowania — ale wymaga odpowiednich kroków ze strony wydawcy. Długo nie trzeba było czekać na działania z ich strony. Już w najbliższy piątek, 6 września, serwery "Concord" zostaną zamknięte, a gracze będą mogli odzyskać pieniądze.

"Concord" zniknie z powierzchni, ale... ma powrócić w nowej formie

Premiera "Concord" okazała się wielką klapą, więc zamiast patrzeć na to jak gra umiera nim się na dobre narodziła — twórcy postanowili zakasać rękawy i co nieco przemodelować w tytule. Nie wiadomo ile to potrwa, ale jak czytamy w oficjalnym wpisie na blogu PlayStation, twórcy słuchają graczy i postanowili wprowadzić zmiany w całej produkcji. Do tego czasu: sprzedać "Concord" zostaje wstrzymana, serwery wyłączone - a wszyscy którzy kupili grę otrzymają zwrot pieniędzy.

Jak dokonać zwrotu "Concord" - nowej gry PlayStation?

PlayStation poinformowało, że wszyscy którzy dokonają zwrotu Concord na konsoli PlayStation - otrzymają pieniądze w miejsce, za pośrednictwem którego zapłacili za grę — i cała procedura może zająć od 30, do nawet 60 dni. A jak sprawy mają się dla graczy PC dla poszczególnych sklepów?

Steam - platforma zwróci pieniądze graczom, którzy kupili grę w ciągu najbliższych dni. Steam wyśle potwierdzenie zwrotu pieniędzy po jego przetworzeniu.

- platforma zwróci pieniądze graczom, którzy kupili grę w ciągu najbliższych dni. Steam wyśle potwierdzenie zwrotu pieniędzy po jego przetworzeniu. Epic Games Store - zwróci pieniądze graczom, którzy kupili grę w ciągu najbliższych dni i skontaktuje się bezpośrednio z każdym klientem, aby potwierdzić, że zwrot został przetworzony.

- zwróci pieniądze graczom, którzy kupili grę w ciągu najbliższych dni i skontaktuje się bezpośrednio z każdym klientem, aby potwierdzić, że zwrot został przetworzony. Zwroty od innych sprzedawców detalicznych - w przypadku klientów, którzy zakupili fizyczną kopię gry w punkcie sprzedaży detalicznej poza PlayStation, prosimy o zapoznanie się z procesem zwrotu u sprzedawcy detalicznego, u którego dokonano zakupu.

Szybka reakcja i szansa na reanimację

Skoro nie udało się za pierwszym razem - może wielki reset i reanimacja dadzą radę. Zakładam, że tytuł, o ile w ogóle powróci, to jako free-to-play. Kiedy: to jeszcze wielka niewiadoma.