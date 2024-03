The Sims 5 wyciekło! Nowa część popularnej gry trafiła w ręce graczy

The Sims 5 zostało zapowiedziane już dawno temu

Maxis w 2022 roku zapowiedziało The Sims 5, co z pewnością dla ogromnej grupy graczy było doskonałą wiadomością. Project Rene (bo taką nazwę kodową nosi kolejna odsłona serii) ma wprowadzić sporo zmian. Gra ma dostarczyć jeszcze więcej tego samego, ale w jeszcze bardziej rozbudowanej formie — i jestem przekonany, że wszystkie osoby spędzające po 20 godzin przy projektowaniu własnej rodziny, a potem urządzaniu domu w czwartej części, w „piątce” spędzą tych godzin dwa razy tyle.

Celem Project Rene jest bowiem ulepszenie najlepszych aspektów serii przez podkreślenie kreatywności — na jednym z zaprezentowanych materiałów wideo mogliśmy zobaczyć, że gracze będą mogli projektować meble dosłownie kawałek po kawałku, mając wszystkie opcje takie jak zmiana kolorów, wzorów i kształtów rzeczy. Ponadto, twórcy zapowiedzieli, że w The Sims 5 będziemy mogli grać zarówno solo, jak i w trybie wieloosobowym „na wszystkich obsługiwanych urządzeniach” — i na tej liście znalazły się także mobilki. Piąta część Simsów będzie zatem dostępna również na smartfonach i tabletach.

Project Rene wyciekło — ale jeszcze nie da się w to zagrać

Użytkownik Gtornnet na kanale r/GamingLeaksAndRumours na Reddicie ujawnił, że wczesna wersja Project Rene — właśnie z listopada 2022 roku — wyciekła z serwerów Maxis i znalazła się w posiadaniu, nazwijmy to, nieupoważnionych osób. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment i tak nie da się włączyć tej gry, gdyż całość jest chroniona systemem Denuvo; to jednak w każdej chwili może się zmienić. Co więcej, gra, która wyciekła, jest dostępna tak samo w wersji na Windowsa, jak i w wersji na Androida — więc faktycznie najnowsza odsłona serii The Sims pojawi się na urządzeniach mobilnych.

Przypomnijmy, że The Sims 5 ma być dostępna w modelu free-to-play, podobnie jak „czwórka” — chociaż w The Sims 4 to zmieniło się dopiero po czasie. Dzięki temu Projekt Rene będzie dostępny dla wszystkich chętnych graczy bez konieczności ponoszenia kosztów. Deweloperzy zapewniają, że mimo darmowej dostępności, gra nadal będzie oferować bogate możliwości rozwoju i personalizacji, a płatne dodatki będą stanowić opcjonalne uzupełnienie dla tych, którzy chcą rozszerzyć swoje doświadczenie wirtualnego życia.

Niestety, na ten moment nie ma konkretnej daty premiery The Sims 5. Maxis, studio odpowiedzialne za grę, zaangażowało jednak społeczność graczy w proces tworzenia, dając nadzieję na aktywny udział w jej rozwoju. Pomimo braku konkretów, atmosfera oczekiwania wśród fanów gwałtownie rośnie, a każda nowa informacja na temat Projektu Rene wywołuje falę dyskusji i spekulacji. Jeśli chcecie poznać więcej informacji na temat The Sims 5, zajrzyjcie do tekstu Co już wiemy o The Sims 5 – Data premiery, przecieki i plotki. Tam zebraliśmy wszystkie tematy, które do tej pory wyszły na światło dzienne.

Źródło: Reddit (u/Gtornnet, r/GamingLeaksAndRumours)