Nowy sposób na zmianę nastroju Simów dzięki darmowej aktualizacji

Już niebawem do The Sims 4 trafi darmowa aktualizacja, która pozwoli Simom na własnoręczne wytwarzanie biżuterii.

Electronic Arts nie próżnuje z wydawaniem dodatków do The Sims 4. Ostatnio informowaliśmy o aktualizacji, dodającej do gry nowy typ karnacji (bielactwo nabyte), a teraz EA pochwaliło się zapowiedzią nowej zawartości, skierowanej do fanów jubilerstwa i kryształów.

Projektuj biżuterię i naucz się rękodzieła

Już niebawem, bo pod koniec miesiąca, do The Sims 4 trafi darmowa zawartość w aktualizacji o nazwie Kryształowe cudeńka. Dzięki niej gracze będą mogli pobawić się w specjalistów od biżuterii, a Simowie własnoręcznie wytwarzać ozdoby ciała dzięki nowej umiejętności jubilerstwa.

Stworzone przedmioty mogą wpływać na nastrój Simów, ich relacje, a nawet karierę i życie. Simowie będą mogli rozwijać umiejętność jubilerstwa poprzez praktykę przy nowym stole do rękodzieł, szlifując zgromadzone kryształy i wytwarzając z nich pierścionki, bransolety czy naszyjniki.

„Od projektowania ręcznie wykonanych pierścionków zaręczynowych lub personalizowanej biżuterii po wyjątkowe wyroby kolekcjonerskie, które można sprzedać za simoleony – Simowie mogą pochwalić się wszystkim swoi unikalnym stylem”

Materiały konieczne do wytarzania biżuterii Simowie będą mogli pozyskiwać z kryształowego drzewa, wydobywać na wykopaliskach, pośród skał w dowolnym świecie i na dowolnej parceli lub kupować za pomocą komputera – kryształy będą dzielić się na pospolite, wyjątkowe oraz rzadkie.

Twórcy The Sims 4 nawiązali współpracę z Simomaniaczką Arethabee w celu stworzenia zestawu wymarzonej biżuterii do trybu Stwórz Sima, złożonego z elementów takich jak naszyjnik, pierścionek i kolczyki. Aktualizacja Kryształowe cudeńka pojawi się 29 lutego na PC, Mac, oraz konsolach. Akcesoria wymagają dostępnej za darmo do pobrania gry podstawowej The Sims 4 oraz wszystkich jej aktualizacji.