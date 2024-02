Eksperci są zgodni: GTA 6 pojawi się później, niż planowano!

GTA 6 to chyba najbardziej wyczekiwana gra w historii

Grand Theft Auto VI już teraz odnosi ogromny sukces i zdaje się być pewną receptą na triumf. W grudniu 2023 roku firma z charakterystycznym logotypem wypuściła pierwszy oficjalny zwiastun nowej odsłony GTA, który okazał się trafnym strzałem — nie tylko pod względem doskonałego wykonania, ale także osiągnięcia nowego rekordu na YouTube. W krótkim czasie przekroczył on magiczną barierę 100 milionów wyświetleń, obecnie licząc już oszałamiające ponad 174 miliony.

Jak już wielokrotnie podkreślałem, znaczenie tego wydarzenia dla całej branży gier wideo (a także poza nią, gdyż GTA stało się fenomenem na globalną skalę, na który czekają nawet osoby spoza kręgu graczy) jest powszechnie znane. Jednak wszystko, co dotąd ujawnił Rockstar, wydaje się niewystarczające dla fanów — oczekują oni nowych materiałów, a przede wszystkim z utęsknieniem wyczekują daty premiery gry. W tej kwestii coraz więcej staje się jasne, jednak możliwe, że fani będą rozczarowani…

GTA 6 miało pojawić się w pierwszym kwartale 2025 roku

Jakiś czas temu jeden z informatorów donosił, że Grand Theft Auto VI na PlayStation 5 i Xbox Series X|S pojawi się 7 lutego 2025 roku. Chociaż ta data nie jest w pełni potwierdzona, to wydawało się, że jest to bardzo możliwy scenariusz — z tego względu, że jak już wielokrotnie informowałem wcześniej, presja na Rockstar Games była już od jakiegoś czasu; a brało się głównie z tego, że produkcja rzekomo miała zadebiutować w 2024 roku fiskalnym, więc najpóźniej miał to być marzec 2025 roku.

Źródło: Unsplash @saadchdhry

R* zakładało również w raportach, że od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 ma napłynąć do Take-Two Interactive aż 8 miliardów dolarów. Takie przychody są związane wyłącznie z dużymi premierami. Wszyscy spodziewali się, że musi chodzić o GTA 6. Cóż, wygląda jednak na to, że niekoniecznie…

Premiera do marca 2025? To mało możliwe

W zwiastunie GTA 6 widzieliśmy informację, że gra ma pojawić się w 2025 roku — i nadal niektóre informacje na to wskazują. Take-Two Interactive zorganizowało ostatnio konferencję, na której pojawił się segment pytań i odpowiedzi. Nikogo chyba nie dziwi fakt, że podczas tego Q&A padło pytanie o dokładną datę premiery Grand Theft Auto VI. Oto, co odpowiedział Strauss Zelnick:

Dążymy do perfekcji. Zatem, kiedy poczujemy, że zoptymalizowaliśmy grę do aż tak wysokiego poziomu, wtedy zdecydujemy się na premierę [gry].

Niemniej jednak, eksperci z firmy Wedbush Securities dokładnie przeanalizowali kalendarz przychodów i doszli do wniosków innych, niż poprzednio stawiane tezy. Są oni zdania, że najnowsza część GTA nie została uwzględniona w planie działań Take-Two Interactive, a samo Rockstar Games potrzebuje dodatkowego czasu na ukończenie produkcji. Doszli oni do wniosku, że GTA 6 może trafić na rynek w drugiej połowie 2025 roku, a może i nawet dopiero w 2026 roku. Cóż, pozostaje trzymać kciuki, żeby Rockstar jak najszybciej doszedł do swojej wymarzonej „perfekcji” i oddał grę w ręce graczy; szkoda jednak, że problemów pojawia się coraz więcej.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: Wedbush Securities