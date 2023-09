Płatne mody do Starfield już dostępne. Chcesz wsparcie DLSS3? Zapłać

Starfield w wersji na PC nie wykorzystuje pełnego potencjału kart NVIDIA. Bethesda nawiązała współpracę z AMD, przez co najnowsza produkcja studia oferuje "oficjalnie" wyłącznie wsparcie dla technologii FSR 2.0 - techniki skalowania obrazu wykorzystujące skalowanie czasowe (w odróżnieniu od skalowania przestrzennego znanego z FSR 1.0). Gracze posiadający karty NVIDIA poczuli się gorzej, gdyż nie mogą korzystać ze wszystkich dobrodziejstw przez nie oferowanych - przynajmniej oficjalnie.

Źródło: Nexus mods

Z pomocą przychodzą moderzy, którzy w sieci udostępnili mod Starfield Upscaler zastępujący FSR technologiami skalowania oferowanymi przez NVIDIA (DLSS) oraz Intel (XeSS). To świetna wiadomość dla tych, którzy zdecydowali się na zakup gry na komputerach PC i posiadają karty NVIDIA. Mod włącza wsparcie dla DLSS - jest tylko jeden haczyk. Publiczna wersja moda, dostępna za darmo, włącza wsparcie dla DLSS2. Jeśli gracze chcą skorzystać z pełnego wsparcia dla najnowszej wersji technologii DLSS3, trzeba za dostęp zapłacić - jest on dostępny wyłącznie dla subskrybentów twórcy na platformie Patreon.

Płatne mody do Starfield. Chcesz korzystać? Zapłać

W sieci nie brakuje już negatywnych komentarzy zwracających uwagę, że branie pieniędzy za mody do gier do zwykły skok na kasę. Nie da się jednak ukryć, że ktoś tego moda musiał przygotować, sprawdzić i udostępnić. Nie dziwi więc, że ktoś chce za niego pieniądze. Przypomina się jednak sytuacja sprzed kilku lat, gdzie to sam Steam i Bethesda nawiązały współpracę udostępniając płatne mody do Skyrim - obie firmy szybko pożałowały tej decyzji zamiatając całą sprawę pod dywan i kasując "sklep z modami" tak szybko, jak się pojawił.

Widać jednak, że scena modów do Starfield rośnie w zaskakującym tempie i to na godziny przed oficjalną premierą gry. Najnowsza produkcja studia Bethesda trafi do sprzedaży jutro, 6 września. Ci, którzy zdecydowali się na zakup droższych edycji Starfield, mieli możliwość zagrania w nią kilka dni przed premierą. I trzeba przyznać, że zainteresowanie jest naprawdę duże. Wystarczy przejrzeć statystki z weekendu, gdzie Starfield cieszył się ogromną popularnością na Steam. Tytuł przyciągnął przed komputery prawie 250 tys. graczy w jednym momencie!

