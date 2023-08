Komputery poleasingowe VS. gaming: W jakie gry zagramy na pokorporacyjnym sprzęcie?

Komputer poleasignowy do gier? W te gry można na nim zagrać

W dobie technologicznego postępu coraz częściej zmagamy się z dylematem – kupić nowy sprzęt, czy może skorzystać z oferty na rynku wtórnym? Tym bardziej, jeśli nasz budżet jest ograniczony. Z pomocą przychodzi tu alternatywa w postaci komputerów poleasingowych. Ale co to tak naprawdę jest i co ważne, czy na takim sprzęcie można grać w gry?

Komputer poleasingowy to urządzenie, które po pewnym czasie użytkowania przez firmy, zazwyczaj 2-3 lata, wraca do sprzedawcy, jest gruntownie sprawdzane, czyszczone, naprawiane i przygotowywane do dalszej sprzedaży. Sprzęt ten ma za sobą kilka lat eksploatacji, ale to nie oznacza, że jest gorszej jakości. Wbrew pozorom, komputery poleasingowe mogą okazać się niezwykle atrakcyjną propozycją, zarówno pod względem finansowym, jak i technicznym.

Głównym powodem, dla którego warto rozważyć zakup takiego komputera, jest oszczędność. Ceny komputerów poleasingowych są zazwyczaj o wiele niższe niż nowych modeli o porównywalnej specyfikacji. Dzięki temu, za niewielkie pieniądze, można nabyć sprzęt o dobrej wydajności.

W naszym artykule skupimy się na modelach komputerów poleasingowych z zintegrowanymi kartami graficznymi. To sprzęty, które są najczęściej użytkowane w korporacjach i biurach. Stąd nasuwa się pierwszy wniosek – to nie są typowe "maszyny do gier". Jednakże, jak okaże się później, nawet takie urządzenia potrafią zaskoczyć swoimi możliwościami, jeżeli chodzi o granie. Czy zatem komputer poleasingowy do gier to dobry pomysł? Sprawdźmy!

Specyfikacja typowych komputerów poleasingowych

Kiedy decydujemy się na zakup komputera poleasingowego, kluczowe jest zrozumienie specyfikacji sprzętu, której najważniejsze elementy to procesor, pamięć RAM, dysk twardy oraz karta graficzna. Przykładowa średnia specyfikacja takiego komputera może wyglądać następująco:

Procesor : Kluczowy element każdego komputera, który wpływa na szybkość działania urządzenia. Typowym wyborem w komputerach poleasingowych może być Intel Core i5, na przykład Intel Core i5-6500. To czterordzeniowy procesor o taktowaniu od 3,2 GHz do 3,6 GHz w trybie turbo, który z łatwością poradzi sobie z większością codziennych zadań.

Pamięć RAM : W przypadku komputerów poleasingowych często spotykaną opcją pamięci RAM jest 8GB DDR4. Jest to wystarczająco dużo do płynnej pracy na wielu kartach przeglądarki, dokumentach czy arkuszach kalkulacyjnych.

Dysk twardy : W komputerach poleasingowych możemy spotkać m.in. dysk HDD o pojemności 500GB lub dysk SSD o pojemności 256GB. Dyski SSD są szybsze, ale zazwyczaj o mniejszej pojemności. Wybór między nimi zależy od preferencji użytkownika – czy woli więcej miejsca na dane czy szybsze działanie systemu.

Karta graficzna: W komputerach poleasingowych najczęściej spotkamy zintegrowane karty graficzne, takie jak Intel HD Graphics 530. Choć nie umywają się one do gamingowych kart graficznych, są wystarczające do wielu popularnych gier.

Jeżeli chodzi o popularne modele komputerów poleasingowych, to możemy wymienić np.: Dell Optiplex 7040 SFF, HP ProDesk 600 G2 SFF, czy Lenovo ThinkCentre M900. Te komputery są popularne w korporacjach i biurach za sprawą ich solidności, kompaktowych wymiarów oraz optymalnej wydajności.

Warto jednak pamiętać, że choć podane powyżej specyfikacje są dość typowe dla komputerów poleasingowych, mogą one różnić się w zależności od konkretnego modelu. Dlatego też przed zakupem warto dokładnie sprawdzić specyfikację danego sprzętu.

Gry, które można uruchomić na komputerze poleasingowym

Nawet jeśli nasz komputer poleasingowy nie jest typową maszyną do gier, to wciąż jesteśmy w stanie cieszyć się wieloma popularnymi tytułami. Wszystko zależy oczywiście od wymagań sprzętowych. W przypadku naszej typowej specyfikacji – procesor Intel Core i5 8GB RAM, dysk HDD lub SSD i zintegrowana karta graficzna – musimy wybrać gry, które nie są zbyt wymagające pod kątem graficznym, ale jednocześnie dostarczają wiele rozrywki.

Poniżej przedstawiamy listę popularnych gier, które powinny działać na opisanym powyżej typowym komputerze poleasingowym:

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) : Jeden z najpopularniejszych tytułów e-sportowych. CS:GO jest znany ze swojej grywalności i nie jest zbytnio wymagający pod względem sprzętowym.

Fortnite : Ta darmowa gra typu battle royale zyskała na popularności dzięki ciekawej stylistyce wizualnej i ogromnej grywalności. Działa na szerokim zakresie sprzętu, w tym na naszym komputerze poleasingowym.

League of Legends (LoL) : Jest to kolejny hit e-sportowy, który nie wymaga najnowszego sprzętu do płynnej gry.

Minecraft : Ta niezwykle popularna gra sandboxowa nie jest zbytnio wymagająca pod względem sprzętowym, a jednocześnie oferuje nieskończoną ilość rozrywki.

Team Fortress 2 : Starsza, ale nadal popularna gra FPS, która działa na wielu różnych konfiguracjach sprzętowych.

World of Warcraft (WoW) : Ta klasyczna gra MMORPG ma umiarkowane wymagania sprzętowe, które powinny być spełnione przez nasz komputer poleasingowy.

Hearthstone : Karciana gra strategiczna od Blizzard Entertainment, która działa na prawie każdym sprzęcie.

Dota 2 : Podobnie jak LoL, jest to popularna gra MOBA, która powinna działać bez problemów na naszym sprzęcie.

: Podobnie jak LoL, jest to popularna gra MOBA, która powinna działać bez problemów na naszym sprzęcie. The Sims 4: Ta popularna symulacja życia nie jest szczególnie wymagająca pod względem sprzętowym, a jednocześnie oferuje wiele godzin zabawy.

Wszystkie te gry powinny działać płynnie na typowym komputerze poleasingowym. Pamiętajmy jednak, że wydajność gier może się różnić w zależności od konkretnej konfiguracji sprzętowej i ustawień graficznych w grze. Ważne jest więc, aby eksperymentować z ustawieniami i znaleźć optymalną konfigurację dla swojego sprzętu.

Jak zoptymalizować komputer poleasingowy do gier?

Mimo że komputery poleasingowe nie są typowymi maszynami do gier, możemy podjąć pewne kroki, aby maksymalnie zwiększyć ich wydajność w grach. Poniżej przedstawiamy kilka porad, które pomogą w optymalizacji komputera do gier:

Optymalizacja ustawień gier : Pierwszym krokiem jest dostosowanie ustawień w grach. Wielu graczy automatycznie ustawia grafikę na najwyższym poziomie, ale to może prowadzić do spadków wydajności, zwłaszcza na starszym sprzęcie. W przypadku komputerów poleasingowych najczęściej najlepszą opcją będzie ustawienie grafiki na poziomie średnim lub niskim. W ten sposób otrzymamy satysfakcjonującą jakość grafiki, jednocześnie zwiększając płynność gry.

Aktualizacja sterowników karty graficznej : Sterowniki to oprogramowanie, które kontroluje sposób, w jaki komputer komunikuje się z kartą graficzną. Regularne aktualizacje sterowników karty graficznej mogą poprawić wydajność i naprawić błędy, które mogą powodować spadki wydajności w grach.

Optymalizacja systemu operacyjnego : W Windowsie istnieje wiele ustawień, które można dostosować, aby poprawić wydajność gier. Obejmuje to wyłączenie niepotrzebnych programów działających w tle, optymalizację ustawień zasilania, a nawet użycie wbudowanych narzędzi Windows do optymalizacji gier, takich jak tryb gry w Windows 10.

Czyszczenie komputera : Regularne czyszczenie komputera, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, może pomóc utrzymać wydajność. Nagromadzony kurz może prowadzić do przegrzewania się, co może z kolei obniżyć wydajność komputera.

: Regularne czyszczenie komputera, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, może pomóc utrzymać wydajność. Nagromadzony kurz może prowadzić do przegrzewania się, co może z kolei obniżyć wydajność komputera. Rozważenie ulepszeń sprzętowych: W niektórych komputerach możliwe jest dodanie dodatkowej pamięci RAM lub wymiana dysku twardego na szybszy SSD. Chociaż wymaga to inwestycji, może to znacznie poprawić wydajność gier na komputerze.

Granie w gry na komputerach poleasingowych jest możliwe!

Zdobywanie doświadczeń w świecie wirtualnej rozrywki nie musi oznaczać wydawania ogromnych sum pieniędzy na najnowszy sprzęt gamingowy. Komputer poleasingowy, nawet ten ze zintegrowaną kartą graficzną, może zapewnić satysfakcjonującą wydajność w wielu popularnych grach. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem battle royale, gier MOBA, karcianek czy strategii w czasie rzeczywistym, na pewno znajdziesz coś dla siebie.