Nie czekaj na The Sims 5. Wybierz się na podwórko z The Sims 4 i to za darmo

W 2022 r. w The Sims 4 doszło do prawdziwej rewolucji. Gra, która zadebiutowała w 2014 r., zmieniła całkowicie model finansowania, przechodząc na tryb free-to-play, w którym każdy - niezależnie od platformy - może zacząć zabawę w tej stale cieszącej się popularnością grze. I to za darmo. Przynajmniej w podstawowej wersji, bo to właśnie dodatki, rozszerzenia, kolekcje i inne przedmioty, z którym mogą korzystać gracze, są płatne i przynoszą EA oraz studiu Maxis duże worki pieniędzy.

Twórcy co rusz zapowiadają nowe rozszerzenia, mimo, że gra ma już swoje lata i w przygotowaniu jest kolejna odsłona. Choć o The Sims 5 (roboczo nazywanym Project Rene) słyszymy mało, tak dzięki przeciekom i plotkom dowiadujemy się o grze coraz więcej – i nie są to dobre wieści (przynajmniej dla najbardziej zagorzałych fanów oczekujących prawdziwej rewolucji). Najnowszy przeciek, w postaci zrzutów ekranu z The Sims 5, nie spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony społeczności, która najwyraźniej nie tego oczekiwała. Jedni wskazują na "mobilny" wygląd produkcji, inni pytają o skok generacyjny. Trochę przesadne te komentarze, tym bardziej, że obrazki niczego wprost nie mówią.

The Sims 4. Akcesoria "Zabawa na podwórku" za darmo dla wszystkich

Wracając jednak do The Sims 4. Twórcy przygotowali miłą niespodziankę w postaci darmowego dodatku z pakietu akcesoriów "Zabawa na podwórku". Co znajdziecie w środku?

Dzięki dwóm zupełnie nowym ślizgawkom wodnym Twoi Simowie będą mogli się ochłodzić i popisać przed znajomymi. Zaprezentuj widowni różnorodne sztuczki, takie jak ślizg przez paszczę rekina. Możesz też dodać nieco mydła – w końcu z bąbelkami frajda jest jeszcze większa!

Nadaj przestrzeni wyjątkowy charakter dzięki ozdobnym lampkom i roślinom doniczkowym. Zaproś swoich Simów i ich gości na patio i pozwól im się zrelaksować w otoczeniu kolorowych mebli. Pamiętaj też o dzwonkach wietrznych i karmniku dla ptaków, dzięki którym w Twoim ogródku zapanuje atmosfera pełnego relaksu.

Czas przebrać się w nowe, wygodne ubrania! Dzięki nowym fryzurom Twoi Simowie będą świetnie wyglądać, sącząc mrożoną herbatę!

Darmowy pakiet dostępny jest na wszystkich platformach, na których możecie zagrać w The Sims 4:

Promocja obowiązuje do 13 kwietnia.