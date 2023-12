1000 odcinków od nowa? Netflix ma szalony pomysł na remake popularnej serii

"One Piece" to prawdziwy fenomen. Seria, która do mnie nigdy nie przemawiała, jest jedną z najbardziej hitowych produkcji - i to nie tylko w Japonii. To także jedna z najdłużej i nieprzerwanie wydawanych pozycji od ponad dwudziestu pięciu lat. Do tej pory wydano już 107 tomów mangi, 20 sezonów anime, kilkanaście filmów kinowych i wiele gier na różne platformy. Aktorski serial od Netfliksa jest nazywany najlepszą adaptacją anime od wielu lat - i nie ma się co dziwić, że powstaje drugi sezon.

Jednak zanim nowe odcinki aktorskiego "One Piece" zadebiutują na Netfliksie, minie jeszcze sporo czasu. Ci, którzy chcą zgłębić historię Luffy'ego i jego pirackiej załogi, powinni zainteresować się zarówno mangą, jak i anime. W szczególności, że Netflix właśnie zapowiedział... remake anime, które swoją oryginalną premierę miało w 1999 r.

Oto "THE ONE PIECE". Remake anime od pierwszego sezonu

Za odświeżone anime odpowiada studio Wit - fani japońskich animacji zapewne doskonale je znają. To Wit Studio stało za jednymi z najpopularniejszych w ostatnim czasie produkcjami anime, które cieszą się popularnością na całym świecie. Trzy pierwsze sezony "Attack on Titan", "Vinland Saga", "Spy x Family" - wystarczy wspomnieć te trzy produkcje, by mieć pewność, że mamy do czynienia z prawdziwymi profesjonalistami, których praca jest doceniania przez fanów mangi i anime.

Pierwszy sezon anime "One Piece" zatytułowany "East Blue" składa się z 61 odcinków i swoją pierwszą premierę miał 20 października 1999 r, a finałowy odcinek wyemitowano w japońskiej telewizji w marcu 2021 r. To właśnie od "East Blue" zacznie się remake anime i nie na ten moment nie wiadomo, czy nowa seria zamknie się wyłącznie na pierwszym rozdziale. Na przestrzeni ostatnich prawie 25 lat mieliśmy 20 sezonów anime, wiele filmów kinowych i cały szereg tytułów pobocznych, a także gier wideo, które cieszą się popularnością na całym świecie. Na początku tego miesiąca wyemitowano pierwszy odcinek 21. sezonu, więc głodni pirackich przygód mają co oglądać.

One Piece w nowej odsłonie. Powstaje remake pierwszego sezonu!

Nie da się jednak ukryć, że powrót do pierwszego sezonu dla tych, którzy swoją przygodę z "One Piece" chcą zacząć już teraz, może być problematyczny. Choć dla niektórych to wciąż świetny sposób na poznanie załogi, której przewodzi Luffy, twórcy "remake'u" obiecują znacznie poprawioną animację i odświeżenie marki. Czy to się uda? Przekonamy się w niedalekiej przyszłości. Netflix nie zdradza jednak kiedy "THE ONE PIECE" trafi na platformę - można jednak podejrzewać, że fani nie będą musieli czekać długie lata. Projekt ma świętować 25. rocznicę serii anime, więc niewykluczone, że pierwsze odcinki zadebiutują w październiku 2024 r. Nie wiadomo też z ilu odcinków będzie składała się ta seria. Pierwszy sezon "One Piece" składał się z 61 odcinków, jednak można śmiało zakładać, że historia zostanie skondensowana do mniejszej ich liczby. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się, gdy tylko poznamy więcej szczegółów tego przedsięwzięcia.

A dla fanów twórczości Eiichiro Ody, Netflix ma jeszcze inną niespodziankę. Już w styczniu na platformie zadebiutuje nowe anime, które powstało na podstawie mangi, którą Oda stworzył mając 19 lat. "Monsters 103 Mercies Dragon Damnation", który opowiada historię Ryumy, samuraja wplątanego w świat opanowany przez złowrogą siłę - smoka zdolnego do wywołania katastrofalnych zniszczeń na Ziemi.