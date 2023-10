Cyberpunk 2077 z wyjątkowym wyróżnieniem. To pierwsza taka nagroda dla Polski!

Cyberpunk 2077: Big City Dreams z wyjątkową nagrodą

CD Projekt RED ogłosił dziś, że komiks Cyberpunk 2077: Big City Dreams zdobył Nagrodę Hugo. Hugo Awards to prestiżowa nagroda przyznawana autorom i twórcom w dziedzinie literatury science fiction i fantasy. Nagroda ta jest jednym z najważniejszych wyróżnień w tych gatunkach i jest przyznawana od 1953 roku przez członków społeczności miłośników SF i fantasy, którzy uczestniczą w konwencjach World Science Fiction Society (WSFS). Nazwa „Hugo” upamiętnia Hugo Gernsbacka, pioniera literatury SF i założyciela czasopisma „Amazing Stories”, które uważane jest za jedno z pierwszych czasopism publikujących opowiadania science fiction.

Nagroda Hugo przyznawana jest w kilku kategoriach, w tym powieść, opowiadanie krótkie, a także w wielu innych związanych z gatunkiem kategoriach. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wybierani są przez głosowanie członków WSFS. Nagroda Hugo ma duże znaczenie w świecie literatury SF i fantasy, ponieważ jest uznawana za wyraz uznania ze strony społeczności miłośników tych gatunków.

Tak się składa, że polscy autorzy nigdy nie mieli okazji zostać laureatami tej nagrody… aż do dziś. Autorem scenariusza do Cyberpunk 2077: Big City Dreams jest Bartosz Sztybor i to właśnie on stał się pierwszym Polakiem, który został wyróżniony nagrodą Hugo.

Big City Dreams to nie pierwszy sukces Sztybor

Akcja komiksu rozgrywa się oczywiście w Night City — dokładnie tak samo, jak w doskonale wszystkim znanej grze — i przedstawia historię dwóch drobnych złodziei, Taszy i Mirka, którzy wspólnie próbują przetrwać w najniebezpieczniejszym mieście świata. To po prostu ciemna wizja przyszłości — a dystopijne klimaty to coś, do czego ten gatunek już zdążył nas przyzwyczaić.

Historię komiksu napisał Bartosz Sztybor, który pełni funkcję reżysera narracji komiksowej i animacji w CD PROJEKT RED. Znany jest także z pracy nad komiksami osadzonymi w uniwersach Cyberpunk 2077 i Wiedźmin, a także anime Cyberpunk: Edgerunners. Okładkę do Big City Dreams stworzyli Filipe Andrade i Alessio Fioriniello, a kolorami zajęli się Roman Titov i Krzysztof Ostrowski.

Źródło: CD Projekt RED